戲院結業｜近5年27戲院「謝幕」　僅半數重開　部份轉健身室接手

【戲院結業/戲院結業2025/戲院結業潮/電影寒冬/戲院寒冬】近年香港電影行業處於「寒冬期」，由2020年8月即自疫情至今約5年，至少有27間戲院停業、結業或宣告即將結業，除了UA院線全線走入歷史，連昔日電影院線龍頭嘉禾亦大規模縮減，兩年內有5間戲院離場，包括即將於6月1日最後營業、有56年歷史的海運戲院。



以往戲院結業屬少數，緊接會由其他院線接手。然而，27間結業的戲院中，僅得約半數有其他院線接手，有部份因為重建面臨清拆，成為港人回憶；亦有不少至今丟空，未再有人承租；但也有少數戲院舊址，轉由24小時連鎖健身室承租。最諷刺是位於荷里活廣場的前百老滙戲院結業後，由MCL接手經營僅兩年，再次結業，近日獲影藝接手將再重開，又如何面對「戲院結業潮」的衝擊呢？



有56年歷史的海運戲院，日前宣布將於6月2日起正式結業。（羅國輝攝）

有56年歷史的海運戲院，日前宣布將於6月2日起正式結業。（羅國輝攝）

有56年歷史的海運戲院，日前宣布將於6月2日起正式結業。（羅國輝攝）

戲院結業潮自2020年8月28日筲箕灣 L Cinema結業開始，而最新宣布結業的海運戲院，將於今年6月2日起正式結業。由第一間到第27間，相隔約1,740日，如果平均計算，即每隔約64日、即大約兩個月，便有一間戲院離場。

回顧這結業潮的前半階段、即首870日，政府多次收緊防疫措施，戲院一度需要停業，以及限制入場人數。當時有11間戲院結業，主要為UA院線在2022年2月及3月，一次過全線結束7間戲院業務，令這個在港經營超過25年、高峰期曾在全港經營12間戲院的院線步入歷史，成為港人的集體回憶。

不過，觀乎該11間戲院的舖位去向，似乎當時各院線仍對前景甚感樂觀，多達9個舖位有其他院線接手，包括MCL成為「大戶」，接手經營4間戲院（見表），其餘接手的院線包括英皇、嘉禾、百老匯等。

至於餘下兩個舖位不再經營戲院，其中元朗戲院的大業主申請重建大廈，而CINEMA CITY位於銅鑼灣糖街樂聲大廈的戲院，部份舖位現時由連鎖健身室24/7 Fitness承租。

2022年初，政府宣布收緊防疫措施，戲院需要停業，有戲迷趕在停業前最後一晚到戲院看戲。（資料圖片／曾鳳婷攝）

2022年初，政府宣布收緊防疫措施，戲院需要停業，有戲迷趕在停業前最後一晚到戲院看戲。（資料圖片／曾鳳婷攝）

2023年，全港各戲院首次舉辦「全港戲院日」。（資料圖片／盧翊銘攝）

2023年，全港各戲院首次舉辦「全港戲院日」。（資料圖片／盧翊銘攝）

然而，在這1,740日的後半段，由2023年1月開始，亦即香港剛開始復常，戲院等「表列處所」不再有人數限制之時，卻才是「苦日子」伊始。16間戲院先後宣布結業，並以嘉禾院線佔最多，共有5間，包括有56年歷史的海運戲院。電影人黃百鳴創立的Cinema City，亦有3間戲院結業，包括銅鑼灣JP、九展星影滙、旺角朗豪坊，其中九展因為重建，即將面臨清拆，不會緊接再經營戲院；其餘兩間則分別由影藝及百老匯院線接手。

老牌院線新寶旗下銅鑼灣總統戲院、旺角新寶戲院亦先後在去年及今年結業，至現時該院線全港僅剩一間戲院。MCL、百老滙兩個大型院線同樣有兩間戲院結業，最諷刺是位於荷里活廣場的前百老滙戲院，於2022年3月結業後由MCL接手舖位，至今年1月再次結業，事隔4個多月，舖位最新圍上裝修圍板，由影藝戲院接手即將重開。

這段期間結業的16間戲院，僅4間處於旺區的舖位獲同業接手，部份仍未知最新去向，另有舖位被納入重建；北角新光戲院交還業主作教會會址用途，24/7 Fitness亦再接手多一個戲院舖位。

新光戲院於3月3日晚在52年歷史止步。招牌霓虹燈一直亮至午夜過後、3月4日凌晨0時16分才熄燈。（資料圖片／林遠航攝）

屹立北角52年的新光戲院在3月4日凌晨0時許正式「落幕」，絢爛歸於寂靜。（資料圖片／林遠航攝）

於2005年開張的旺角新寶戲院，在2025年4月1日結業。（資料圖片／陳順禎攝）

這波戲院結業潮，除了看到昔日電影院線龍頭嘉禾業務逐漸縮減，原本在前半段似乎想超越百老匯搶佔市場的MCL，在後半段時期面對港人北上、消費力轉弱，對再開戲院的行動稍緩。反而近期看到中資背景的影藝戲院似乎愈見進取，未知這次尚未結束的「戲院結業潮」，又會否令香港電影院線龍頭「大洗牌」？

香港電影工作者總會發言人田啟文早前預計，戲院結業潮是陸續有來，透露當中不少是因為租約期滿。不過，業界正積極密謀對策，除了研究剪輯「戲院版本」的港產片外，田啟文早前又透露知道有財團投資多開幾間戲院。本港影業的未來有否一線生機，似乎仍要持續觀察。