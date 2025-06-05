皇后山邨食水黑點｜《香港01》委託浸大驗黑粒　證與瀝青高度吻合

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民發現食水混雜黑色顆粒，政府只說可安全飲用，但未能釋除公眾疑慮，至今黑粒是什麼也未有官方說明。



《香港01》周三（4日）到皇后山邨、山麗苑及亦有居民指有黑粒的大埔富亨邨3個屋苑共6個單位，收集黑色顆粒及食水樣本，委託浸會大學化學系檢驗，透過紅外線吸收光譜儀分析結果顯示，在皇后山邨皇頤樓31室及皇澄樓26室的黑色顆粒，結果與瀝青高度吻合。



瀝青在全球各地常見於水喉管內的塗層作防鏽之用，水務署曾指瀝青剝落會影響飲用者的觀感，多年來陸續替換水管，到2020年估計香港仍有700公里水管設有瀝青塗層。翻查文獻，瀝青有機會釋出苯并[a]芘（Benzo[a]pyrene），這種多環芳香徑具有致癌風險。浸會大學化學系高級講師何觀陞說：「不過瀝青係惰性物料，唔會與其他物質迅速反應，萬一食咗落身體，應該唔會增加致癌風險。但如果喺水管內慢慢浸，個風險會提高。」



《香港01》收集皇后山邨、山麗苑、大埔富亨邨共6個單位食水中的黑色顆粒及12支食水樣本。（譚曉彤攝）

《香港01》記者又以密實袋收集水龍頭濾水器內積聚的黑色顆粒，一共有5個樣本。（譚曉彤攝）

《香港01》記者委託浸會大學化學系高級講師何觀陞及其團隊，以⁠紅外線吸收光譜儀檢驗黑色顆粒，檢測到的圖譜與瀝青高度吻合。（譚曉彤攝）

水務署尚未公布黑色顆粒為甚麼物料

皇后山邨食水混雜黑色顆粒，事件曝光至今6日，水務署及房屋署等涉事部門連日仍未找到顆粒源頭及成因。水務署黃恩諾日前估計雜質來自供水喉管或設備的物料剝落，稱相關物質屬「惰性物料」，不會危害人體，又稱所有皇后山邨及山麗苑食水樣本均符合香港食水標準。不過，不少居民仍提心吊膽，不敢飲用食水，更有人報稱飲用後肚瀉。

皇后山邨皇頤樓昨日 （4日）一單位濾水器內的鐵絲網上，有較多且較大的黑色顆粒。（譚曉彤攝）

《香港01》抽取3屋苑共12個食水樣本

《香港01》記者昨日（4日）到皇后山邨3個單位、附近山麗苑2個單位抽取食水樣本，開水喉後以膠樽盛載500毫升食水，之後繼續開水喉10分鐘，再盛載500毫升食水樣本。《香港01》記者又以密實袋收集水龍頭濾水器內積聚的黑色顆粒，一共有5個樣本。

此外，富亨邨亨泰樓住戶陳小姐昨（4日）亦發現家中食水有黑色雜質，以同樣方法收集兩支水樣本。肉眼可見水中有黑色顆粒，靜置放置一會兒，顆粒會沉澱到膠樽底部。

《香港01》記者開水喉後以膠樽盛載500毫升食水，之後繼續開水喉10分鐘，再盛載500毫升食水樣本。 （譚曉彤攝）

《香港01》記者開水喉後以膠樽盛載500毫升食水，之後繼續開水喉10分鐘，再盛載500毫升食水樣本。 （譚曉彤攝）

浸大化學系以紅外線裝置檢測黑色顆粒

《香港01》記者委託浸會大學化學系高級講師何觀陞及其團隊，以⁠紅外線吸收光譜儀檢驗黑色顆粒。每種物料吸收紅外線的波長各有不同，該儀器偵測哪些波長的紅外線被吸收，並在電腦產生成圖譜。

何觀陞指每種物料的化學結構不同，圖譜就有如指紋般是獨一無二。他說：「只需要和個別參考光譜對照，就能知道是甚麼物質。」

《香港01》委託浸會大學化學系高級講師何觀陞（左）及其團隊，以⁠紅外線吸收光譜儀檢查黑色顆粒。（譚曉彤攝）

5個以密實袋盛載的樣本中，有3個樣本的黑色粒子太幼細，這次實驗無法檢驗，僅能檢驗皇后山邨皇頤樓31室，以及皇澄樓26室的顆粒。 （譚曉彤攝）

憑紅外線圖譜推斷為瀝青

12個水樣本之中，僅得富亨邨亨泰樓能過濾出肉眼可見的黑色顆粒。至於5個以密實袋盛載的樣本中，有3個樣本的黑色粒子太幼細，這次實驗無法檢驗，僅能檢驗皇后山邨皇頤樓31室，以及皇澄樓26室的顆粒。

團隊把黑色的顆粒放到紅外線吸收光譜儀，經過電腦分析，並與其他物質的圖譜比對後，認為與瀝青高度吻合。瀝青在全球用作水喉管內的塗層，能夠防止生鏽。

浸大化學系團隊把黑色的顆粒放到紅外線吸收光譜儀，經過電腦分析。（譚曉彤攝）

團隊把黑色的顆粒與其他物質的圖譜比對後，認為與瀝青高度吻合。瀝青在全球用作水喉管內的塗層，能夠防止生鏽。（電腦畫面截圖）

瀝青有機會釋出具致癌風險物質 專家料風險不大

翻查文獻，瀝青有機會釋出苯芘（Benzo[a]pyrene），這種多環芳香徑具有致癌風險。何觀陞說：「不過瀝青係惰性物料，唔會與其他物質迅速反應，萬一食咗落身體，應該唔會增加致癌風險。但如果喺水管內慢慢浸，個風險會提高。」

黃敬曾接觸及觀察黑色顆粒，大部份直徑大於0.1毫米，認為房屋署日前加裝的過濾網應可阻截。不過，他估計部分顆粒在加裝濾網前已進入大廈水箱，故顆粒仍會持續出現2至3日，直至水箱循環去水至少一次。

《香港01》記者委託浸會大學化學系高級講師何觀陞及其團隊，以⁠紅外線吸收光譜儀檢查黑色顆粒。（譚曉彤攝）

房屋署在皇后山邨總水錶房內的入水口額外加裝4個過濾格，又在皇后山邨及山麗苑現有共9個過濾格額外加裝過濾網。(Facebook專頁房委會 - 公屋人情風貌圖片)