皇后山邨食水瀝青｜文獻指或釋出致癌物　水務署曾稱健康風險低

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑食水混雜黑色顆粒，《香港01》委託浸會大學化學系檢驗，結果黑粒與瀝青高度吻合。瀝青在全球各地常見於水喉管內的塗層作防鏽之用，水務署曾指瀝青剝落會影響飲用者的觀感，多年來陸續替換水管，到2020年估計香港仍有700公里水管設有瀝青塗層。



翻查文獻，瀝青有機會釋出苯并[a]芘（Benzo[a]pyrene），這種多環芳香徑具有致癌風險，水務署《香港食水標準》長期監察食水，規定每公升食水苯并[a]芘含量不能超出0.7微。署方2020年一份研究指由於瀝青的化學惰性，即使不慎攝入瀝青顆粒，預計也不會對健康或產生毒理學上的不良影響，健康風險微不足道（Negligible）。不過基於觀感問題，如有人投訴飲用水中發現瀝青，該食水鋼管改善工程將列為最高優先級別。



皇后山邨有食水出現黑色顆粒，《香港01》委託浸大檢驗，證實與瀝青高度吻合。（譚曉彤攝）

皇后山邨走廊可見牆外水管。(洪芷菁攝)

水務署研究曾指瀝青健康風險微不足道

水務署2020年向食水安全諮詢委員會提交報告，指全球普遍使用瀝青保護鋼水管內部，但過去香港部份水管瀝青塗層剝落，因此水務署改用環氧樹脂，不過估計香港仍有700公里水管設有瀝青塗層。

署方參考世界衛生組織，以及英國水研究中心（the Water Research Centre）資料，委託學者檢查食水中是否含有苯芘，結果未有發現。

這次研究結論是，即使飲用水中存在從水管層塗剝落的瀝青，其造構成的健康風險也微不足道（Negligible）。此外，參與這項研究的兩位專家均認為，由於瀝青的化學惰性，即使不慎攝入瀝青顆粒，預計也不會對健康或產生毒理學上的不良影響。 水務署2020年報告

粉嶺皇后山邨附近的山麗苑亦有住戶家中食水出現黑色顆粒，水務署在屋苑內六座大廈各配給了一個水箱。（馬楚烽攝）

瀝青顆粒或損觀感 水務署曾指優先更換相關水䇢

雖然認為健康風險不大，報告稱飲用水中存在瀝青顆粒可能引起不好的觀感 （objectionable aesthetic effects），或會削弱消費者對飲用水質量的信心，並可能導致投訴。

水務署指大多數含瀝青塗層的食水鋼管均是大口徑，直徑達600毫米或以上，通常是輸水主幹管或主要配水管，如果一次過更換或影響交通及社區等。署方有必要根據瀝青的剝落嚴重程度，把工程分為4個級別更換。此外，如有人投訴飲用水中發現瀝青，該食水鋼管改善工程將列為最高優先級別。

另外，如果有人投訴飲用水中出現瀝青顆粒，可行情況下應考慮分流供水，透過沒有塗層剝落問題的水管向受影響的居民供水。

皇后山邨皇頤樓居民戴女士表示不敢飲用家中食水。（譚曉彤攝）

水務署有規定苯并[a]芘含量 學者指長期低於規定水平

根據水務署《香港食水標準》，規定每公升食水苯并[a]芘含量不能超出0.7微克。受《香港01》委託檢驗皇后山邨黑色顆粒、浸會大學化學系高級講師何觀陞表示，署方監察數據長期低於法定要求。他又指：「瀝青係惰性物料，唔會與其他物質迅速反應，萬一食咗落身體，應該唔會增加致癌風險。但如果喺水管內慢慢浸，個風險會提高。」

《香港01》委託浸會大學化學系高級講師何觀陞及其團隊，以⁠紅外線吸收光譜儀檢查黑色顆粒。（譚曉彤攝）

《香港01》委託浸會大學化學系高級講師何觀陞（左）及其團隊，以⁠紅外線吸收光譜儀檢查黑色顆粒。（譚曉彤攝）

專家：瀝青常見於大廈水箱頂部 新樓宇不會用

國際管線專業學會執行會長黃敬指瀝青一般常見於大廈水箱的頂部，用作防漏，估計部分跌入水箱之中。除此之外，他指瀝青亦常見於大型管道外用作防鏽，一些舊式管道內部亦會使用，不過，他指皇后山邨是近年落成，不會使用舊喉管。

他又預計，部分瀝青在興建屋邨工程期間或已進入地下水管，但在入伙前未有沖洗乾淨。至於為何皇后山邨已落成3至4年才會出現瀝青顆粒，他指喉管中一般有隔膜阻隔水中雜質，估計隔膜受損，令顆粒得以進入大廈水箱。

房屋署在皇后山邨總水錶房內的入水口額外加裝4個過濾格，又在皇后山邨及山麗苑現有共9個過濾格額外加裝過濾網。(Facebook專頁房委會 - 公屋人情風貌圖片)

料房署過濾網可阻截黑色顆粒

黃敬曾接觸及觀察黑色顆粒，大部份直徑大於0.1毫米，認為房屋署日前加裝的過濾網應可阻截。不過，他估計部分顆粒在加裝濾網前已進入大廈水箱，故顆粒仍會持續出現2至3日，直至水箱循環去水至少一次。