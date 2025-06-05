皇后山邨食水黑點｜01消息：政府下午見記者　水檢測結果料成焦點

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民發現食水混雜黑色顆粒，政府表明可安全飲用，但未能釋除公眾疑慮，至今黑粒是什麼，官方未有交代。



《香港01》獲悉，政府有關部門擬今日（5日）下午見記者回應皇后山邨食水黑點事件。政府早前表明會跨部門處理今次風波，政府化驗所正檢驗水中發現的沉積物，食水安全諮詢委員會主席陳漢輝透露已知初步結果，外界預料檢測報告可能很快交代。



有皇后山邨皇頤樓居民表示會耐心等待政府溯源結果。（譚曉彤攝）

「水質安全」論未釋公眾疑慮

水務署早前多次強調粉嶺皇后山邨及山麗苑水中即使發現黑色顆粒，但「水質安全」、「對人體無危害」，言論至今未能釋除公眾疑慮。

《香港01》收集皇后山邨、山麗苑、大埔富亨邨共6個單位食水中的黑色顆粒及12支食水樣本。（譚曉彤攝）

《香港01》委託浸大驗食水黑粒 證與瀝青高度吻合

《香港01》周三（4日）到皇后山邨、山麗苑及亦有居民指有黑粒的大埔富亨邨3個屋苑共6個單位，收集黑色顆粒及食水樣本，委託浸會大學化學系檢驗，透過紅外線吸收光譜儀分析結果顯示，在皇后山邨皇頤樓31室及皇澄樓26室的黑色顆粒，結果與瀝青高度吻合。

《香港01》記者委託浸會大學化學系高級講師何觀陞及其團隊，以⁠紅外線吸收光譜儀檢驗黑色顆粒，檢測到的圖譜與瀝青高度吻合。（譚曉彤攝）

瀝青在全球各地常見於水喉管內的塗層作防鏽之用，水務署曾指瀝青剝落會影響飲用者的觀感，多年來陸續替換水管，到2020年估計香港仍有700公里水管設有瀝青塗層。翻查文獻，瀝青有機會釋出苯并[a]芘（Benzo[a]pyrene），這種多環芳香徑具有致癌風險。

專家：不會增致癌風險 惟瀝青長期浸在水管提高風險

浸會大學化學系高級講師何觀陞說：「不過瀝青係惰性物料，唔會與其他物質迅速反應，萬一食咗落身體，應該唔會增加致癌風險。但如果喺水管內慢慢浸，個風險會提高。」

發展局局長甯漢豪昨日出席立法會大會後見記者，提到已指示水務署跟進老化水管。（吳焜曜攝）

發展局局長甯漢豪昨日（4日）指，為屋邨清洗水缸及加裝濾網後，情況有改善，水樣本已送政府化驗所作溯源工作，本周內有結果。食水安全諮詢委員會主席陳漢輝今天（5日）早上透露已知初步結果，外界預料檢測報告可能很快交代。