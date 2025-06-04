皇后山邨食水現黑點｜專家：喉管物料一般可用數十年　一定唔尋常

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民發現水中含黑色顆粒。兩屋苑各樓宇於2021至2022年落成，國際管線專業學會執行會長黃敬指，以本港食水安全標準，大廈喉管物料應可使用數十年，短時間內出現問題不尋常，但強調現時未知道黑色顆粒的成因，仍有待調查。



對於當局事發後近一周仍未完成溯源調查，他指，源調查「視乎有幾細緻」，需時有不同；又指現時政府已表明水質安全，建議居民暫時可使用紗布作過濾。



粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民發現水中含黑色顆粒。（譚曉彤攝）

濾水器內的鐵絲網上有較多且較大的黑色顆粒。（譚曉彤攝）

黃敬：出現黑色顆粒單位主要來自高層 低層單位則無

國際管線專業學會執行會長黃敬指，以本港食水安全標準，大廈喉管物料應可使用數十年，大廈落成短時間內出現問題「一定唔尋常」，不過認為在當局確認水質安全的情況下，「後果不太嚴重」，但對於居民就有觀感問題。

他又指，據他了解，有出現黑色顆粒的單位主要來自高層，而直接取用地下水的屋苑低層單位、附近村屋都沒有同樣情況，因此預計與水務署的水管無關，而是皇后山邨及山麗苑的地下水管出現問題。

黃敬又解釋，若黑色顆粒為膠粒，相信應為屋邨範圍地下喉管或其膠部件，在安裝時受損導致剝落，經過水泵時被打碎，故出現不明黑點。另一個可能則是膠部件的品質本身有問題。

國際管線專業學會執行會長黃敬指，以本港食水安全標準，大廈喉管物料應可使用數十年，短時間內出現問題不尋常。（資料圖片／夏家朗攝）

建議居民可暫在水喉出水位置綁上紗布作過濾

至於為何當局事發後近一周仍未完成溯源調查，他指溯源調查「視乎有幾細緻」，需時有不同，解釋指除了檢驗黑色顆粒本身，亦可能要調查不同喉管有無問題，因此難判斷所需時間。

黃敬又指，洗水缸可清理沉積在水缸內的顆粒，因此即使未能完全消除水中顆粒，亦有一定幫助。他又指，水質安全下，居民可考慮在水喉出水位置綁上紗布作過濾。