頸椎退化勿輕視　突無法扣鈕揸筷子　慎防神經病變恐致癱

人口老化，頸椎退化個案趨增，長者長期「屈住條頸」、姿勢欠佳都可加劇問題，初期大多無症狀，之後可能有肌肉繃緊、頭痛及肩頸痛。勿以為頸椎退化只是身體機能變差，一旦頸椎壓住中樞神經，除了四肢麻痺、手部動作欠靈活，更影響步行、大小便失禁，甚至癱瘓。年紀大的人特別要留意以下警號，當發現扣鈕、揸筷子等細小動作難以操控，宜立即求醫，以免病情惡化，影響復原。



撰文：醫善同行醫學顧問、香港大學矯形及創傷外科學系臨床副教授林楚賢



醫善同行醫學顧問、香港大學矯形及創傷外科學系臨床副教授林楚賢

頸椎退化與年紀增長有關，關節及軟骨日漸磨損，到40至50歲後就開始退化。不良坐姿亦會增加軟骨負擔，頸部曾意外受傷亦會較一般人易有退化情況。頸椎退化的人，頸部肌肉較繃緊，靈活度下降，轉動頸部時會有「咯咯」聲響，亦可能會有頭痛、頸痛情況。經常使用電子產品的「低頭族」可能亦有機會加劇頸椎退化。

由於頸椎退化是常見都市病，大多數人輕視病情，當頸椎壓住神經線，出現手腳麻痺、四肢力度變差，才加以警惕。一般來說，頸椎若擠壓到外圍神經線，大多可用消炎止痛藥、物理治療等改善症狀，超過9成個案可以復原。

由於頸椎退化是常見都市病，大多數人輕視病情，當頸椎壓住神經線，出現手腳麻痺、四肢力度變差，才加以警惕。

不過，部分複雜個案較難處理。例如骨刺、椎間盤突出、黃韌帶鈣化或增生、後縱韌帶骨化，以至先天的椎管狹窄等，都會令頸椎椎管變得狹窄，更易壓到中樞神經。不但可引致手腳麻痺，手部細微動作亦會變得不靈活，例如難以揸筷子、無法扣鈕、寫字等；步行姿勢亦會變得不穩，走路時有「踩在棉花」上的感覺；身體平衡力變差，因此走路時雙腳會分得較開。嚴重者或無法控制大小便，甚至癱瘓。

骨刺、椎間盤突出、黃韌帶鈣化或增生、後縱韌帶骨化，以至先天的椎管狹窄等，都會令頸椎椎管變得狹窄，更易壓到中樞神經。不但可引致手腳麻痺，手部細微動作亦會變得不靈活，例如無法扣鈕等。（資料圖片/潘思穎攝）

上述這種嚴重情況屬於脊髓神經病變，可以急性發生，例如老人家不慎跌倒，頸椎向後拗時壓到中樞神經線，可以引起四肢癱瘓（脊髓中央綜合症），較難完全復原，有機會永久傷殘。因此長者更加要留神，如本身有骨質疏鬆，更易因為跌倒而骨折。

脊髓神經病變無法單靠藥物或物理治療復原，病況嚴重的患者需要接受手術治療。手術主要分兩種，第一種是椎板切開術，骨科醫生會打開椎板，擴開狹窄的椎管；另一種為椎板切除術，適合年紀較大病人；部分人同時會進行脊柱融合術，用金屬植入物固定頸椎。一般來說，鬆解椎管後，並非可立即復原，手腳麻痺及繃緊情況雖可改善，但完全恢復功能或需數星期至數月時間的康復治療。

頸椎退化雖是常見問題，但影響甚遠不容輕視，除了要避免頸椎受傷，平時亦要維持良好坐姿、多做運動。一旦出現症狀應立即求醫，以免耽誤病情。

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

