寶蓮寺廚師把兩狗帶走遺棄　稱怕影響廚房衛生　感後悔認罪候判

大嶼山寶蓮寺去年疑發生棄狗事件，禪寺的一名六旬廚師涉用尼龍袋套著兩隻唐狗，再開車載狗隻到散石灣停車場遺棄。廚師被控3項殘酷對待動物罪，案件今（5日）於西九龍裁判法院再訊時，廚師承認控罪。案情指，涉案兩隻唐狗常偷入廚房，其排泄物引起衛生問題，被告因此犯案。他被捕後稱，帶兩隻狗「放生」。裁判官把案件押後至6月19日判刑，期間索取被告的社會服務令報告。



被告伍星耀（65歲，廚師）被控三項殘酷對待動物罪，指他於2024年8月13日，在香港新界大嶼山昂坪路段寶蓮禪寺紅屋宿舍外，因胡亂或不合理地作出某種作為，導致動物受到不必要的痛苦，或身為動物的擁有人，而准許導致動物受到不必要的痛楚，並涉在同日，攜帶涉案動物時，在輸送或運載時令該動物承受痛苦。

被告伍星耀承認3項虐畜罪。(陳蓉攝)

寶蓮禪寺在facebook發帖稱，員工在深屈（東）引水道口尋獲其中一隻唐狗「細妹」，寺院會儘快安排「細妹」作身體檢驗，並會繼續尋找大妹的下落。（寶蓮禪寺)

大嶼山寶蓮禪寺棄狗案，繼「細妹」早前被尋回後，「大妹」9月21日亦被尋獲。（翁靜晶fb片段截圖）

大嶼山寶蓮禪寺棄狗案，繼「細妹」早前被尋回後，「大妹」（圖）9月21日亦被尋獲。（翁靜晶fb片段截圖）

案情指，寶蓮寺有照顧和飼養流浪狗隻，涉案八歲的唐狗「大妹」和「細妹」 為其他流浪狗所生，在寺內出生。案發前一年，大、細妹常偷入寶蓮寺的廚房，其排泄物引起衛生問題。

被告將兩狗帶到散石灣遺棄

於2024年8月13日下中午12時許，被告在宿舍外用尼龍袋套在「大妹」的頭，然後把「大妹」放入私家車的車尾箱。其後，被告的同事把綁起的「細妹」交給被告，被告則把「細妹」整隻放入尾龍袋，繼而放入車尾箱。他開車到至散石灣迴旋處停車場，把兩隻唐狗遺棄。

被告被捕後稱後悔

寺方其後收到投訴，事件報警。被告於同月17日被捕，被告警誡下稱：「我唔想兩隻狗影響廚房，所以帶咗兩隻狗去散石灣停車場放生。」被告其後的錄影會面承認做錯，稱感到後悔。「大妹」和「細妹」翌月先後被尋回。

案件編號：WKCC604/202