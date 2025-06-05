寶蓮寺廚師把兩狗帶走遺棄 稱怕影響廚房衛生 感後悔認罪候判
撰文：朱棨新
出版：更新：
大嶼山寶蓮寺去年疑發生棄狗事件，禪寺的一名六旬廚師涉用尼龍袋套著兩隻唐狗，再開車載狗隻到散石灣停車場遺棄。廚師被控3項殘酷對待動物罪，案件今（5日）於西九龍裁判法院再訊時，廚師承認控罪。案情指，涉案兩隻唐狗常偷入廚房，其排泄物引起衛生問題，被告因此犯案。他被捕後稱，帶兩隻狗「放生」。裁判官把案件押後至6月19日判刑，期間索取被告的社會服務令報告。
被告伍星耀（65歲，廚師）被控三項殘酷對待動物罪，指他於2024年8月13日，在香港新界大嶼山昂坪路段寶蓮禪寺紅屋宿舍外，因胡亂或不合理地作出某種作為，導致動物受到不必要的痛苦，或身為動物的擁有人，而准許導致動物受到不必要的痛楚，並涉在同日，攜帶涉案動物時，在輸送或運載時令該動物承受痛苦。
案情指，寶蓮寺有照顧和飼養流浪狗隻，涉案八歲的唐狗「大妹」和「細妹」 為其他流浪狗所生，在寺內出生。案發前一年，大、細妹常偷入寶蓮寺的廚房，其排泄物引起衛生問題。
被告將兩狗帶到散石灣遺棄
於2024年8月13日下中午12時許，被告在宿舍外用尼龍袋套在「大妹」的頭，然後把「大妹」放入私家車的車尾箱。其後，被告的同事把綁起的「細妹」交給被告，被告則把「細妹」整隻放入尾龍袋，繼而放入車尾箱。他開車到至散石灣迴旋處停車場，把兩隻唐狗遺棄。
被告被捕後稱後悔
寺方其後收到投訴，事件報警。被告於同月17日被捕，被告警誡下稱：「我唔想兩隻狗影響廚房，所以帶咗兩隻狗去散石灣停車場放生。」被告其後的錄影會面承認做錯，稱感到後悔。「大妹」和「細妹」翌月先後被尋回。
案件編號：WKCC604/202
寶蓮寺疑發生疑虐狗事件 六旬廚師被控虐畜 准保釋3.13再訊寶蓮寺棄狗｜大妹尋回！ 毛守：精神尚可 惟有心絲蟲需食藥寶蓮寺棄狗｜細妹交愛協檢查 職員抱希望續尋大妹 沒見廚工上班寶蓮寺棄狗｜失蹤近一個月 員工尋獲細妹 寺方：續尋大妹下落寶蓮寺棄狗｜梅窩附近疑現「細妹」蹤影 聯署破8000組織親交寺方寶蓮寺棄狗｜寺方指涉案員工即時停職 翁靜晶加碼懸賞10萬元尋狗寶蓮寺棄狗｜善心人懸賞$10萬尋大妹細妹 尋獲遺體亦有$5萬大嶼山寶蓮寺棄狗｜流浪狗廚房覓食咬傷主管 廚師䃟石灣棄狗被捕