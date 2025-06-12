抗癌藥價錢只須香港十分一　深圳新風和睦家醫院腫瘤科港人佔8成

繼北上消費後，港人北上求醫也已成為趨勢。由港資於內地開辦的深圳新風和睦家醫院2022年開業，來自香港的求診者年診療人次已達1.7萬，按今年5月數據，港人門診量按年升3倍，貢獻收入由11%增至29%。



該集團大灣區首席營運官蕭毅晃透露，港人已佔腫瘤內科求醫病人數量的80%。他估計價錢為吸引港人的主要因素之一，若以部份腫瘤進口藥品為例，內地醫院只需約5,000元，即中港相差約10倍。他目標3年後一半病人來自香港。



公立醫院電腦掃瞄明年元旦起收費500元，國際肝癌權威潘冬平指出，內地相同的服務只收1,000多元，但毋須輪候，相信會吸引部份港人改為北上檢查。



深圳新風和睦家醫院於2022年5月開業，總建築面積約7.3萬平方米，樓高26層，提供135張床位。（新風醫療集團提供）

深圳新風和睦家醫院於2022年5月開業，總建築面積約7.3萬平方米，提供135張床位，設有急診室、檢驗中心、醫學影像中心、藥房和手術室。由於位於沙尾地鐵站出口，距離福田口岸僅相隔3個地鐵站，交通便利，因此漸受到港人歡迎，業務發展迅速。

港人年診療人次達1.7萬 門診量按年升3倍 貢獻醫院收入29%

新風天域執行董事、大灣區首席營運官蕭毅晃表示，目標3年後香港病人佔一半，目前港人的年診療人次已達1.7萬，根據今年5月的數據，港人門診量按年升3倍，貢獻收入則由11%增至29%。當中有3個範疇的需求最為顯著，包括擇期手術、癌症治療、以及前沿創科技術腦健康篩查。

新風天域執行董事、大灣區首席營運官蕭毅晃。（歐陽德浩攝）

前列腺手術等香港排期較久項目 該院去年手術量按年增6倍

蕭毅晃透露，前列腺手術、白內障手術、膝關節置換等香港排期較久的項目，去年的手術量按年增長近6倍，另外愈來愈多港人受惠於內地藥品政策的價格優勢，選擇北上就醫，目前港人已佔腫瘤內科求醫病人數量的80%。

治療肺癌藥 香港公院須$3.3萬 該院收$5000

根據資料顯示，若以治療肺癌的腫瘤進口藥品為例，香港私立醫院索價5.1萬元，公立醫院也要3.3萬元，惟深圳新風和睦家醫院只需約5,000元，即部份藥品中港相差約10倍。至於白內障手術及膝關節置換等，兩地價格也有兩倍以上差距。

新風天域蕭毅晃：內地集體採購藥物機制令到價格降低

藥廠唔係全世界同一個價格，香港被定義為高類別，內地因有大量嘅採購（實施集體採購藥物機制），同藥廠好多討價還價，令到價格可以降低，所以個價格最多有10倍嘅分別。 新風天域執行董事、大灣區首席營運官蕭毅晃

深圳新風和睦家醫院腫瘤內科醫生賈琳。（歐陽德浩攝）

六旬港人末期肺癌氣喘坐輪椅北上求醫 數個月後更重拾健康

其中一名61歲港人在2020年底驗出肺癌四期，在香港接受化療及使用標靶藥奧希替尼（Osimertinib），情況一度良好。惟去年初他的身體出現抗藥性，癌細胞更開始出現轉移，短短數個月內身體狀況急轉直下，由於嚴重氣喘無力行走，當時只能坐輪椅到和睦家醫院求診。

主治醫生賈琳調整該病人原來的治療方案，並考慮到其腦部病變未有緩解跡象，於是採用國產創新藥物伏美替尼片，價格僅為同類進口藥物約四成。病人經過三個周期的治療，沒有出現嚴重副作用，情況終有改善，數個月後更重拾健康，計劃到克羅地亞旅遊。

如果患癌患者講緊一個月畀緊幾萬蚊，如果十份一就變咗幾千蚊，所以係由不可以負擔去到可以負擔，呢個對病人都係幾大幫助。 新風天域執行董事、大灣區首席營運官蕭毅晃

2025年5月2日，港府公布擴展「長者醫療券大灣區試點計劃」，新增12間位於大灣區內地城市的醫療機構參與計劃，即合共19間。（資料圖片／盧翊銘攝）

腦部認知衰退檢查香港病人佔一半

至於前沿創科技術腦健康篩查，即可理解為診斷阿爾茨海默症（俗稱老人痴呆）等腦部認知衰退的檢查。和睦家醫院採用專利腦電圖自動化分析系統，一小時內可完成無創檢測，過程沒抽血、無輻射，目前香港患者佔病人數量一半。

和睦家醫院也是首批長者醫療券大灣區試點計劃的醫療機構，自去年8月加入試點計劃以來，已完成近5,000個長者就診人次，主要集中在預防性檢查，包括身體檢查、眼科檢查等，部份長者經檢查發現患有前列腺、白內障、膝關節問題，選擇入院接受手術治療。

政府在今年首季推出「公務員及合資格人士牙科服務深圳試點計劃」。（資料圖片／黃浩謙攝）

公務員及合資格人士牙科服務深圳試點計劃每日預約爆滿

此外，政府在今年首季推出「公務員及合資格人士牙科服務深圳試點計劃」，安排約2,000名正在輪候衞生署牙科服務的公務員等合資格人士，到和睦家醫院接受指定牙科服務，包括口腔X光檢查及洗牙服務。

蕭毅晃透露，試點計劃推出的情況超乎想像，每日預約爆滿，合資格人士需要輪候一至兩周。他透露一直與港府保持溝通，了解公務員的反饋，並每個月提交報告，期望未來正式推行計劃後，每個月可加開合資格名額。

國際肝癌權威、港大李嘉誠醫學院外科學系名譽教授、新風醫療集團（大灣區）醫療總監潘冬平。（歐陽德浩攝）

專家潘冬平︰內地藥物發展即將超越歐美

國際肝癌權威、港大李嘉誠醫學院外科學系名譽教授、新風醫療集團（大灣區）醫療總監潘冬平表示，由於內地近年積極投資藥物發展，加上人工智能醫療應用普及，因此對內地未來的醫療水平充滿信心。

我諗內地進入一個階段，藥物發展好快Overtake（超車）歐美，等同於電動車。因為內地𠵱家好多公司投入資源起藥物發展，令到香港人對內地藥物信心強咗。 新風醫療集團（大灣區）醫療總監潘冬平

公院電腦掃瞄明年起收$500且要排期 料港人北上求醫

潘冬平分析指，雖然內地醫療制度確實相對參差，惟內地藥物便宜，近年研發的藥物效果甚至超越歐美，另外醫管局已聘請多名高水平的內地醫生提供服務，同時北上深圳睇牙成為熱潮，估計港人因而逐漸接受北上求醫。

醫管局最近公布醫療收費改革，其中電腦掃瞄明年起收費500元。潘冬平指出，內地相同的服務只收1,000多元，但毋須輪候，相信會吸引部份港人改為北上。