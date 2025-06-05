皇后山邨食水含瀝青｜居民喝了3年瀝青水感憤怒　促有關部門道歉

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民發現食水混雜黑色顆粒。事件發酵近一個星期，水務署署長黃恩諾今（5日）始公布調查結果，指黑色物質為瀝青，當中夾雜樹脂，推斷自2022年12月已殘留水管中。



有居民得悉後感憤怒，稱「可能我哋已經食咗落肚3年，到𠵱家先發現。」她希望房屋署及水務署可就事件致歉，並加密檢查水管。



粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民發現食水混雜黑色顆粒。（賴卓盈攝）

皇后山邨居民鄭小姐指，其單位水喉本身有過濾器，不過近日食水仍有黑點，形容「水質好核突，好多黑懵懵嘅嘢。」即使水務署署長黃恩諾多次表明這些瀝青是惰性物料，食水安全可飲用，鄭小姐仍選擇外出買水，因擔心家中幼童飲後不適。

水務署署長黃恩諾（左）及房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝交代皇后山邨食水含瀝青事件。(梁鵬威攝）

對於水務署推斷，這些瀝青自2022年已殘留在水管中，鄭小感到憤怒，「可能我哋已經食咗落肚3年，到𠵱家先發現。」她希望水務署和房屋署就事件致歉，並加強徹查水管。

另一皇后山邨居民吳先生指，發現食水有黑點後，每日都會到樓下取水箱取水。他表示，雖然署方稱這些瀝青對人體無害，惟事件對居民的觀感「不太好」。他認為如有關部門一開始「態度好一點」，例如提醒市民可以過濾，相信居民亦不會如此不滿。

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑出現食水黑色顆粒，經檢測後證實為瀝青及樹脂物料。（譚曉彤攝）

皇后山邨居民莊先生表示，事件困擾居民近一星期，政府現時才公布黑點成分是「效率低」。他認為，論這些瀝青是否無害，政府都應該為此負責，日後加強清洗水喉。

亦有市民得悉黑色物質為瀝青後感放心。張小姐指，見到食水有黑點「心理上有少少唔舒服」，不過見到政府公布黑點是瀝青，對人體無害後，則不是太擔心，現時會繼續使用水喉食水。