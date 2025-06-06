今日新聞8分鐘︱前家姑:蔡天鳳與兩任丈夫好亂︱無罩賊闖餐廳爆竊

何伯何太被捕︱何伯被控一項傷人罪 今早屯門裁判法院提堂

因接受電視台採訪而出名的何伯，上周五（30日）與妻子在屯門菁田邨菁信樓互相襲擊。據知何伯用摺刀施襲，何太後腦受刀傷，反擊咬傷何伯，二人全身染血，同涉傷人罪被捕。經警方經調查後，何伯被暫控一項傷人罪，案件今日（6日）早上在屯門裁判法院提堂。

沙田比亞迪連撼3車司機被捕 寶馬司機為救同事壞車捱撞昏迷命危

沙田發生4車相撞嚴重車禍。今（5日）晚約8時41分，據報3輛私家車及1輛巴士，在大埔公路—沙田段往上水方向、近沙田馬場對開相撞。意外中， 兩名男子受傷，均由救護車送往沙田威爾斯親王醫院，其中一人送院時昏迷。

皇后山邨瀝青︱黃恩諾料一周內「開水係清澈」 籲無明顯黑點先用

粉嶺皇后山邨及山麗苑食水被揭有黑色雜質，水務署署長黃恩諾昨（5日）證實水中含有瀝青及樹脂物料。黃恩諾今日（6日）在電台節目中稱，現時已每日清洗喉管，並在兩屋苑中每棟屋宇的用戶端中加裝濾網，相信可隔絕雜質進入單位內部，預計一星期內，「基本上開水係清澈」。他又提醒居民用水前，要先沖一沖，「無明顯黑點先好用水」，原因是理解觀感上不舒服；如果屬微細黑點，飲用亦是安全，不會對人體有危害。

黃之鋒涉與羅冠聰等求外國制裁 被控勾結外國勢力 案8.8再訊

因47人初選案被判監56個月的黃之鋒，被指在2020年與羅冠聰請求外國制裁本港及中國，在獄中被控《港區國安法》下，一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，案件今午（6日）於西九龍裁判法院提堂。控方申請押後案件至8月8日，待警方進一步調查，黃繼續還押。

天眼直擊｜無罩男賊闖灣仔餐廳爆竊掠$8,000 負責人：好猖狂！

灣仔發生爆竊案。今日（6日）上午6時57分，警方接獲莊士敦道22號地下一間餐廳職員報案，指今早返回店舖打算開店時，發現餐廳的門有被撬開痕跡，收銀機亦被打開，現金不翼而飛，懷疑遭到爆竊。

蔡天鳳前家姑案 被告自辯講述蔡與兩任丈夫關係：覺得佢哋好亂

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香涉阻警查其子幼鄺港智案，今（6日）在區域法院續審，李瑞香被裁定表證成立後出庭自辯，並透露其子鄺港智，與蔡天鳳及蔡後來的丈夫譚方駿的關係。李指鄺與蔡在17、18歲時有了孩子，她不想二人結婚，但蔡母卻贊成。李之後有間中幫手照顧孫兒。她後來見蔡抱著女嬰向蔡的長子說這是妹妹。李感愕然後問鄺，才知鄺和蔡已分開，女嬰則是蔡與孩子的「契爺」譚方駿所生，譚又是蔡的舊同學。李作供時說：「覺得佢地好亂。」

「全國放魚日」｜漁護署辦增殖放流逾2萬條幼魚 冀加強公眾保育

漁護署今日（6日）為響應「全國放魚日」，在大埔魚類批發市場舉行增殖放流活動，合共放流23,500條幼魚苗到東平洲海岸公園，並首次與深圳同步進行放流，宗教、環保、漁民及學生團體亦有到場參與。漁護署冀今次活動可向市民推廣「科學放養」，取代私自放生的行為，讓他們了解增殖放流的意義。

與特朗普通話 習近平：中方認真執行協議 美方應撤銷消極舉措

中國國家主席習近平6月5日晚上應約與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話。央視新聞其後報道兩方通話內容，習近平談到中國人一向言必行、行必果，在日內瓦會談後，中方嚴肅認真執行協議，美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措，雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流。

特朗普馬斯克爭端再升級 砍政府訂單對翻舊賬互相威脅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與早前從他旗下內閣離開的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）日前就減稅法案互起衝突。這爭端在周四（6月5日）全面升級，甚至來到雙方互相威脅的地步。特朗普威脅取消馬斯克旗下公司與聯邦政府間的訂單，馬斯克則在社交平台X上翻起特朗普及其支持者過往言論，甚至揚言已故富商、被稱為「富豪級淫媒」的愛潑斯坦（Jeffrey Epstein），其涉事名單未被公開的原因在於特朗普自己就在名單中。

印尼峇里島94人遊艇翻側沉沒 中國遊客親述砸窗逃生驚險一刻

6月4日，印尼峇里島（Bali；巴厘島）一艘載有94人的遊艇因大浪翻側，所有乘客及船員獲救，幸無人傷亡。乘坐出事遊艇的中國遊客夏先生憶述，當時只是以為船艙入水，未料到船會翻側，他不得不砸窗逃生。印尼當地相關部門稱，出事遊艇並未超載，事故原因正在調查。