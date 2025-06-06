蔡天鳳前家姑案　被告自辯講述蔡與兩任丈夫關係：覺得佢哋好亂

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香涉阻警查其子幼鄺港智案，今（6日）在區域法院續審，李瑞香被裁定表證成立後出庭自辯，並透露其子鄺港智，與蔡天鳳及蔡後來的丈夫譚方駿的關係。李指鄺與蔡在17、18歲時有了孩子，她不想二人結婚，但蔡母卻贊成。李之後有間中幫手照顧孫兒。她後來見蔡抱著女嬰向蔡的長子說這是妹妹。李感愕然後問鄺，才知鄺和蔡已分開，女嬰則是蔡與孩子的「契爺」譚方駿所生，譚又是蔡的舊同學。李作供時說：「覺得佢地好亂。」



女被告李瑞香被裁定表證成立後出庭自辯。(朱棨新攝)

被告李瑞香稱，她與丈夫鄺球已十多年沒有實質丈夫關係。(資料圖片)

與鄺球無實質夫妻關係已十多年

女被告李瑞香（65歲）被裁定表證成立後，選擇出庭自辯，她稱曾經從事時裝生意，但因生意不景，2016年時未再經營。她於1989年和鄺球結婚，兩人育有兩子，但她與鄺球已有十幾年無實質夫妻關係，。法官陳廣池質疑，這些事情和案件有何關連，又指涉及私隱，最終不准辯方繼續追問。

最初不想幼子及蔡結婚

李續稱，幼子鄺港智和蔡天鳳曾是同學，兩人拍拖後，鄺搬至黃埔花園，和蔡及蔡母張燕花同住。至2012年尾，鄺港智告知蔡懷孕，兩人打算結婚。李認為兩人當時年僅17、18歲，不想他們結婚。但蔡母稱：「唔緊要啦....我吔兩個幫吓手啦。」兩人最終結婚，並育有一子一女。

蔡天鳳（Abby Choi）後來下嫁的丈夫譚方駿，既是蔡與前夫所生孩子的「契爺」，亦是前夫鄺港智的舊同學 。（影片截圖）

被告李瑞香稱，她私下致電問兒子鄺港智(圖)，才知子與蔡天鳳分開了。(資料圖片)

譚方駿與鄺港智曾是同學

至2014、2015年，鄺港智、蔡天鳳和子女搬至紅磡另一單位，李當時間中到單位照顧兩孫。至2016年某日，蔡帶住一個數月大的女嬰，向蔡的長子稱：「呢個係你妹妹。」蔡又指女嬰的父親是「契爺」，李當時感到愕然，其後致電問鄺港智，鄺港智稱他已和蔡天鳳分開，以及：「佢(蔡天鳳)同契爺生咗個女。」

官指亂這個字可圈可點

李庭上補充，「契爺」是指譚方駿。譚和鄺港智是同學，他亦是鄺港智和蔡天鳳兩名子女的「契爺」。李續稱：「覺得佢地好亂，同我個仔出兩個，同譚又生兩仔，又一齊.....我唔識講。」惟法官表示：「亂呢個字，可圈可點。」強調法庭並非就道德倫理作裁斷，又質疑這些問題是否與案相關，辯方其後未有追問。

女被告李瑞香，65歲，退休，否認一項妨礙司法公正罪。

案件編號：DCCC 140/2024