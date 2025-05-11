市建局展開土瓜灣「東維港灣區」發展研究　3個「斷裂位」需駁通

市建局行政總監韋志成今日（11日）發表網誌指，土瓜灣沿海一帶有條件發展優質的海濱和海灣，再配合內陸地區硬件和軟件的更新和活化，相信能構建成為一個配套完善、媲美世界級灣區的「東維港灣區」。



韋志成透露，市建局已展開「土瓜灣海濱研究」，全面研究和規劃土瓜灣內陸和海濱空間用地的連接和暢達性，以及水體建設的發展。他特別指出，土瓜灣沿岸海心公園魚尾石、翔龍灣對開臨海煤氣設施及青洲英泥碼頭構成三個「斷裂位」，倡建造行人板道或加建登岸台階駁通上述「斷裂位」，提高暢易度。



韋志成今指，土瓜灣沿海一帶有條件發展優質的海濱和海灣，再配合內陸地區硬件和軟件的更新和活化，相信能構建成「東維港灣區」。（市建局提供）

韋志成指土瓜灣對出的水體呈三角型，面積約348公頃，相比維港沿岸其他地區的「海灣」為大。（市建局提供）

韋志成：灣區集休閒娛樂、旅遊、商業和住宅於一體

韋志成指，土瓜灣對出的水體呈三角型，面積約348公頃，相比維港沿岸其他地區的「海灣」大；若連同土瓜灣內陸的土地面積，整個「東維港灣區」的面積更達798公頃，若以「海—岸—陸」三合一的新規劃概念，充分發揮和融合維港水體、灣岸海濱及內陸建設的發展優勢，絕對有條件成為全港首個集休閒娛樂、旅遊、商業和住宅於一體的「東維港灣區」。

土瓜灣海濱走廊目前仍有數個「斷裂位」。（市建局提供）

海心公園魚尾石、臨海煤氣設施及青洲英泥碼頭3「斷裂位」需解決

政府近年致力打造一個更暢達和連貫的海濱，包括於2023年底啟用、由土瓜灣污水處理廠緊急車輛及維修通道改建而成的土瓜灣海濱長廊。不過土瓜灣海濱仍有部分空間，因屬私人住宅項目或商業設施用途，未有開放予公眾，造成數個「斷裂位」，包括海心公園對開的魚尾石、翔龍灣對開臨海煤氣設施及青洲英泥碼頭等。

市建局的土瓜灣「東維港灣區」構思，範圍由黃埔海濱，至舊啟德機場跑道及觀塘海濱。（資料圖片)

市建局的土瓜灣「東維港灣區」構思，範圍由黃埔海濱，至舊啟德機場跑道及觀塘海濱。（資料圖片)

市建局的土瓜灣「東維港灣區」構思，範圍由黃埔海濱，至舊啟德機場跑道及觀塘海濱。（資料圖片)

市建局的土瓜灣「東維港灣區」構思，範圍由黃埔海濱，至舊啟德機場跑道及觀塘海濱。（資料圖片)

倡建造行人板道或加建登岸台階駁通上述「斷裂位」

韋表示，立法會早前通過《2024年保護海港(修訂)條例草案》，容許建造的構築物、設施或裝置等，為海濱發展適度地「拆牆鬆綁」，可展開部分優化維港兩岸海濱的小型填海工程，包括活化九龍城汽車渡輪碼頭設施，以及建造行人板道或加建登岸台階，改善紅磡及土瓜灣附近海濱暢達性等，駁通上述「斷裂位」。

他指，團隊亦計劃提供一個不少於25米闊的多元化海濱廣場，讓市民可從土瓜灣道步行直達海濱，加強九龍城舊區一帶與海濱的連接和暢達性。此外，團隊亦研究土瓜灣對開水體的發展，加入親水活動及其他休閒、體育活動的可行性，以構建一個由內陸、海濱與港灣整體發展、方便暢達且活力蓬勃的「東維港灣區」。

市建局展開「土瓜灣海濱研究」，從宏觀角度一併研究和規劃土瓜灣內陸地區、海濱空間用地的連接和暢達性，以及水體建設的發展。（市建局提供）

市建局團隊為此已委聘顧問公司展開「土瓜灣海濱研究」，從宏觀角度一併研究和規劃土瓜灣內陸地區、海濱空間用地的連接和暢達性，以及水體建設的發展。