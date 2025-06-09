皇后山邨食水含瀝青｜房屋署接觸640住戶 指大部分反映水質改善
撰文：倪清江
出版：更新：
皇后山邨及山麗苑食水含瀝青引起居民不滿，房屋署周日（8日）表示，傍晚再次聯同區議員、北區三會成員及關愛隊到皇后山邨及山麗苑探訪居民，並成功接觸超過640個住戶，大部分反映水質有顯著改善。署方會在周一至周二（9日至10日）再一次全面清洗皇后山邨及山麗苑每一座共13棟樓宇的食水缸。
接觸163戶居民及商戶 6個表示食水偶爾出現黑點
房屋署表示，周日亦另外安排探訪50戶皇后山邨居民，致電80戶居民，再加上接觸32個商戶及1間社福機構，大部分均表示滿意水質情況，當中6個商戶表示食水偶爾出現黑點，要求轉介水務署跟進。
每日在皇后山邨及山麗苑每座大堂張貼水務署樣本測試結果
房屋署表示，會將水務署每天公布的水樣本測試結果，張貼於皇后山邨及山麗苑每座大廈的大堂，每日更新。如居民發現水質有任何問題，可隨時致電皇后山邨屋邨辦事處（電話號碼：2537 0001）或山麗苑屋苑辦事處（電話號碼：2713 9530）。
署方亦已在皇后山邨及山麗苑全部樓宇的每一座地面入水口，加設共22個高效能過濾設施，並會每天檢查兩次，確保運作正常。
皇后山邨瀝青食水｜950戶要求清洗水錶 水務署將增調人手應付皇后山邨｜居民批政府換瀝青水管慢 促立即解決 續買水飲盼資助皇后山邨食水｜回應是否反應慢 甯漢豪：回想起嚟時間可把握更好皇后山邨｜甯漢豪：年內開展更換瀝青水管工程 兩周內交溯源報告皇后山邨｜劉國勳：瀝青舊喉管位於坪輋路底一段 應盡快換釋疑慮皇后山邨｜居民批甯漢豪今始實地調查 「證明唔係好關心市民」皇后山邨食水｜李家超召高層會議下達4指示 率先換上游瀝青水管皇后山邨食水｜危機與瀝青3年間同「變大」 錯在當年溯源未徹底陳家珮｜皇后山邨食水殘留瀝青：如何維護公眾信任？