皇后山邨食水含瀝青｜房屋署接觸640住戶　指大部分反映水質改善

皇后山邨及山麗苑食水含瀝青引起居民不滿，房屋署周日（8日）表示，傍晚再次聯同區議員、北區三會成員及關愛隊到皇后山邨及山麗苑探訪居民，並成功接觸超過640個住戶，大部分反映水質有顯著改善。署方會在周一至周二（9日至10日）再一次全面清洗皇后山邨及山麗苑每一座共13棟樓宇的食水缸。



房屋署稱周日接觸皇后山邨及及山麗苑逾640個住戶，大部分反映水質有顯著改善。（何永賢Facebook圖片)

房屋署稱周日接觸皇后山邨及及山麗苑逾640個住戶，大部分反映水質有顯著改善。（何永賢Facebook圖片)

房屋署表示周日接觸皇后山邨163戶居民及商戶等，大部分反映水質有顯著改善。（何永賢Facebook圖片)

接觸163戶居民及商戶 6個表示食水偶爾出現黑點

房屋署表示，周日亦另外安排探訪50戶皇后山邨居民，致電80戶居民，再加上接觸32個商戶及1間社福機構，大部分均表示滿意水質情況，當中6個商戶表示食水偶爾出現黑點，要求轉介水務署跟進。

房屋署稱周日接觸皇后山邨及及山麗苑逾640個住戶，大部分反映水質有顯著改善。（何永賢Facebook圖片)

房屋署表示周日接觸皇后山邨163戶居民及商戶等，大部分反映水質有顯著改善。（房委會 - 公屋人情風貌Facebook圖片)

房屋署表示周日接觸皇后山邨163戶居民及商戶等，大部分反映水質有顯著改善。（房委會 - 公屋人情風貌Facebook圖片)

房屋署稱周日接觸皇后山邨及及山麗苑逾640個住戶，大部分反映水質有顯著改善。（何永賢Facebook圖片)

每日在皇后山邨及山麗苑每座大堂張貼水務署樣本測試結果

房屋署表示，會將水務署每天公布的水樣本測試結果，張貼於皇后山邨及山麗苑每座大廈的大堂，每日更新。⁠如居民發現水質有任何問題，可隨時致電皇后山邨屋邨辦事處（電話號碼：2537 0001）或山麗苑屋苑辦事處（電話號碼：2713 9530）。

署方亦已在皇后山邨及山麗苑全部樓宇的每一座地面入水口，加設共22個高效能過濾設施，並會每天檢查兩次，確保運作正常。