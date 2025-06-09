皇后山邨食水｜議員批政府反應慢　倡公開全港瀝青水管位置盡快換

皇后山邨及山麗苑食水含瀝青黑點雜質，源頭來自上游一條400米水管，發展局預計今年內開展更換涉事水管工程。民建聯立法會議員（新界北）劉國勳今日接受港台節目《千禧年代》訪問稱，不少居民反映仍有黑點，但情況已有改善。他說政府會繼續用科技監察大喉管，並加強清洗大廈喉管，但暫未知何時清洗完畢，強調治標及治本同樣重要。



房委會委員、工程界立法會議員盧偉國在同一節目表示，當局處理不夠迅速，舉例早前有傳媒經大學化驗，很快便得出初步結果。他認為，若當局及早提供清潔食水供應，相信市民怨氣不會積累變大。他認為水務署要加強監察，檢查附近管道會否有微粒，提倡應排優次更換水管工程，並公開全港700公里的瀝青塗層水管位置，讓市民知道哪部份屬高風險。



粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民發現水中含黑色顆粒。（譚曉彤攝）

發展局局長甯漢豪日前表示，今次皇后山邨及山麗苑的食水瀝青沉澱物，相信來自坪輋路的400米長瀝青塗層水管。她預計兩周內向食水安全諮詢委員會提交初步的溯源報告；今年內開展更換涉事水管工程。

劉國勳：繼續用科技監察大喉管 大廈喉管窄只能加強清洗

上周六曾到源頭位置實地調查的立法會議員（新界北）劉國勳表示，當日主要用科技探討瀝青的狀況；了解未來施展工程的挑戰，例如考慮在附近增設後備管道，確保更換水管時不會造成大型停水；由於涉事管道位於馬路下方，或需坑挖掘以減少對交通影響。

當局日前表示，相信是2022年至2023年前仍未安裝濾網時，已有瀝清沖入邨內供水系統，並沉澱在水管中。劉國勳說，政府做法是加強清洗，上周六關愛隊亦探訪住戶了解情況，不少居民反映雖然仍有黑點，但情況已有改善。他說政府會繼續用科技監察大喉管，至於大廈喉管則較窄，只能加強清洗，他期望兩周內能夠解決事件。

劉國勳。（盧翊銘攝）

專家擔心未必沖洗乾淨 劉國勳期望專家組盡快有方案處理

有專家擔心未必會沖洗乾淨，因喉管很多地方彎彎曲曲，亦有低位，憂慮有沉積物堆積。劉國勳期望專家組盡快有方案處理，例如檢視用高壓漿清洗是否合適。他說早前有文獻指出飲用瀝青或致癌，他曾向政府反映，政府現時亦已就此檢驗，他認為要將全部數據公布。

劉國勳續指，雖然水務署會繼續放置水箱向居民提供食水，但由於對居民構成不便，認為當局應加強沖洗，將殘留物徹底清理。他指，雖然暫時未知何時清洗完畢，但強調治標及治本同樣重要。

2022年已現不明黑點 劉國勳指2022年至今年5月底無收求助

皇后山邨及山麗苑早在2022年已有住戶投訴廚房及浴室食水夾雜黃泥沙狀物及不明黑點。劉國勳指，當年有跟進事件，但其時規模較細，因大部分住戶未入伙，且當時有居民或以為黑點是裝修引致，因此政府未有深入了解，又說自2022年至今年5月底，都無收到居民求助。

他相信今次不會是單一事件，全港另外有約700公里的水管使用瀝青塗層，希望盡量避免發生。對於政府年內開展更換工程，他坦言居民仍然感到不擔心，促請盡快評估工程複雜性，「越快開工越好」。他又提倡，政府應為全港約700公里瀝青塗層水管設立更換時間表，在不同位置安濾網及傳感器，監察水質狀況。

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民發現水中含黑色顆粒。（譚曉彤攝）

盧偉國：當局處理不夠迅速 應及早公布初步檢測結果

房委會委員盧偉國在同一節目表示，近日接連不同水管事件引起關注，對於今次食水含瀝青沉澱物，他說絕對理解市民的擔心，雖然有關物質屬惰性，不會影響水質，但不能期望市民可以接受。

盧偉國認為當局處理不夠迅速，舉例早前有傳媒經大學化驗，初步結果很快就推出，如果政府能及時迅速，就能釋除市民疑慮。他又認為若當局及早提供清潔食水供應，相信市民怨氣不會那麼大。

被問政府會否需要加快進度更換水管，他認為越早更換越好，又說水務署要加強監察，檢查附近管道會否有微粒。他提倡應排優次進行更換水管工程，又認同要公開全港700公里的瀝青塗層水管位置，讓市民知道哪部份屬高風險，強調要公開透明。