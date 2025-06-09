的士司機頸椎移位死因　家屬指警應不怕司機逃走　警說過程存變數

的士司機陳輝旺與乘客爭執被捕時，疑曾被警員箍頸，事後頸椎移位致全身癱瘓並死亡，其死因研訊今（9日）續，代表家屬的律師盤問其中一名有份拘捕的警員指，現場有多名警員，認為他們應不用擔心司機會逃走，惟警員指拘捕過程有很多變數。律師續指從現場片段，覺警員似半拳擊過司機，而事後司機前額亦有新近傷勢，警員則稱他只是嘗試制服被告。律師續問警員當時對一名65歲的司機反鎖是否覺羞恥，警員稱沒有，律師繼而問，是否覺得驕傲，警員同樣稱沒有。



死者陳輝旺（65歲）於2012年11月11日晚上，在西隧收費亭因車資問題與乘客爭執，接報到場的警員拘捕陳。陳被押上警車期間，疑遭警員林偉榮箍頸。陳送院後，被證實頸椎移位，導致全身癱瘓，最終於同年12月12日去世。

警員馬振康稱他在當時情況下，只想制服司機陳輝旺。（陳蓉攝）

家屬質疑事發路段已封鎖應沒危險

拘捕警員馬振康作供指，會把陳推到兩輛工程車中間，是因為在此階段，陳有機會成為被告，故不可以讓他再返回案發的士上，惟家屬方指出，案發地點為私家路，救護車亦封鎖了僅餘的行車線，理應沒有危險，質疑原因由馬所虛構。

現場多名警員無需擔心陳會逃走

律師播放閉路電視片段，指當時有多名警員在場，根本無需擔心陳會逃走，馬回應指：「就算走一段路都係走左，（拘捕）過程中有好多變數。」家屬方續指出，在法律上，當時陳仍未被捕，應該不可以限制陳的活動，馬稱，他當時有合理懷疑，相信亦有對陳表示過此理由，希望他協助調查。

馬稱乘客曾投訴被襲擊

馬稱，當時陳聲稱在阻止男乘客離開時跌倒，而男乘客亦報稱被陳襲擊，以及面部痛疼，惟男乘客目測並無傷勢。而警長在聽取其報告及其調查所得後，下令要拘捕陳。馬指，他當時對警長的指示沒有懷疑。馬解釋，當時沒有給機會陳回應指控，因為他情緒激動，答非所問。

陳的眼鏡不見了腰包亦被打開

馬指出，當時把陳壓在地上是最低程度的武力，律師指陳的眼鏡不見了，其腰包亦被打開，質疑馬所使用的是否最低武力，馬同意並補充指，陳的零錢是從他的背心跌出，而壓低及使用手扣在當時來說，是屬於最低程度的武力。馬亦同意他當時有責任要確保陳的安全和健康。

無與同僚如何把陳帶上車

馬續指出，當時並沒有和同僚討論過如何把陳帶上警車，家屬質疑，警察通例中有提及，若把被捕人士帶上警車，須把其安置在車尾，馬稱，當日車尾放有裝備，陳應被安排坐在第三排的位置，而警察通例中所提及的，有機會是另一款帶被捕人士上法庭的警車。

若有兩個人會較易控制

馬稱，當時沒有計劃如何把陳帶上警車，只可以盡能力固定他。馬指，當時沒有叫另一位警員幫忙，同意若然有兩個人，會令事件變得容易控制，可以安全帶陳上車，但他沒有與同僚溝通要求幫忙。

怕鬆手陳會逃脫

律師質疑，馬知道陳抗拒被捕，為何仍沒有停手，馬稱，如果當時他鬆手，陳應該已逃脫。律師續指，停手不是指要馬鬆手，而是他應該先如同僚商量，如何安全地把陳帶上警車，馬稱：「儘管我停，佢都唔會停，我可以做到嘅就係制服佢，就係將如果有個掣將佢撳停我都會咁做，但當時嘅情況唔係好似畫面咁話停就停。」

律師指馬似乎有拳打陳

馬指出，他在鎖手扣前有告知陳，將會使用武力，在不同階段亦有給予勸喻，希望陳可以配合，但陳並沒有配合。律師指，從閉路電視可見，馬似乎有拳打陳，馬解釋，他當時正在換手套，看見陳不合作，故衝上前控制住他的腳，把他制服。

陳的前額有新傷勢

馬續指出，陳前額的新傷勢是新造成的，但無法肯定在哪個階段造成。律師稱，根據醫院的檢查，陳的鼻子亦有傷勢，惟馬稱印象中沒有，到醫院時亦已把所有已知傷勢告訴醫護。

律師質問馬反鎖65歲司機是否覺羞恥

律師質疑，因為陳當時並沒有按其指示及要求去做，故馬的行為由其憤怒的情緒主導，馬不同意。律師續指，馬是正值壯年的警員，將65歲的陳用手扣反鎖，難道不覺得羞恥（shame）？馬認為，若解放陳的雙手，有機會造成傷害，故所有的武力都是有必要的。律師再問馬，對事件中的所有行為及結果，有沒有感到羞恥，馬稱沒有。律師續問：難道對此感到驕傲嗎，馬同樣回應指沒有。

案件編號：CCDI477/2013