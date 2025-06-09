卓林普來港半年最愛菠蘿包　冀「新香港人」羅拔臣多留港及獲尊重

【桌球／卓林普／奧蘇利雲／尼爾羅拔臣】「推動大灣區桌球文化挑戰賽－洺城盃」明起一連兩日（10日、11日）於伊利沙白體育館舉行。去年入籍成為香港人的桌球「世界一哥」卓林普（Judd Trump）今日（9日）一盡地主之誼，帶同其餘比賽球手利素禾斯基（Jack Lisowski）、塔猜亞（Thepchaiya Un-Nooh）、張安達和陳麒恩到餐廳品嚐香港地道美食。



至今已有3名世界頂尖桌球手成為新香港人，卓林普希望其餘兩位球手奧蘇利雲和尼爾羅拔臣（Neil Robertson）能在香港獲得尊重，又希望他們能夠在香港投放多些時間。



陳麒恩、塔猜亞、張安達、卓林普以及利素禾斯基（左至右）今日（9日）到餐廳品嘗香港地道美食。（夏家朗攝）

五名球手在餐廳品嘗多種香港地道美食。（夏家朗攝）

卓林普冀奧蘇利雲和羅拔臣在港能獲尊重

今年3月在啟德體育園首辦的「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」中封王的「墨爾本機器」尼爾羅拔臣（Neil Robertson），上星期公布他和全家人都取得了香港身份證，是繼奧蘇利雲及卓林普後，又一世界桌球名將成為「香港人」。

比他更早成為香港人的卓林普今日（9日）出席活動時表示，這對他而言十分重要，因為他現在花多了時間在香港，住在這裏令他感到自豪。他希望英國桌球手、同為港人的奧蘇利雲和羅拔臣都能同樣在香港獲得尊重，亦希望他們在香港擺放更多時間，和欣賞到香港的美景。

卓林普出席活動時表示，希望同為港人的奧蘇利雲和羅拔臣都能同樣在香港獲得尊重，（夏家朗攝）

尼爾羅拔臣早前亦透過社交平台公佈自己和家人都取得香港身份證。（視覺中國）

居港半年 卓林普最愛菠蘿包

卓林普入籍香港約半年，被問到最喜歡的地道食物時，他用純正廣東回答是「菠蘿包」，更表示每天都吃一個。泰國球手塔猜亞同樣表示最喜歡吃的是菠蘿包，而英國球手利素禾斯基則表示最喜歡的是蛋撻。

除了菠蘿包外，卓林普亦十分享受香港的美觀，認為香港地方小，很容易便走到沙灘或前往遠足，享受大自然。他又認為香港人認識兩文三語，讓他很容易便可以跟不同人交流。

卓林普來港半年，表示最喜歡吃菠蘿包，更會每天一個菠蘿包。（夏家朗攝）

利素禾斯基（Jack Lisowski）表示在多種美食中最喜歡蛋撻。（夏家朗攝）

張安達（左）與塔猜亞（Thepchaiya Un-nooh）（右）品嘗蛋撻和紅豆冰。（夏家朗攝）

張安達更表示自己最喜愛的香港地道美食為菠蘿油。（夏家朗攝）