桌球前一哥羅拔臣Neil Robertson官宣成「香港人」：香港是我福地

桌球前一哥、今年3月在啟德體育園首辦的「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」中封王的「墨爾本機器」尼爾羅拔臣（Neil Robertson），今日（6日）在抖音帳號公布他和全家人都取得了香港身份證。尼爾羅拔臣稱，香港一直是他的福地，與這座城市結下了深厚情誼。成為「香港人」後，尼爾羅拔臣稱此身份便於他更頻繁地往來香港，拓展商業合作，對於未來在香港發展計劃，他稱已做好充份準備。



尼爾羅拔臣稱霸世界桌球大獎賽。（資料圖片/梁鵬威攝）

今年3月在啟德體育園啟德體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」，尼爾羅拔臣以完美姿態封王，罕見在決賽「派蛋」，生涯第二度捧走大獎賽錦標，亦是他今季第二項冠軍，並獲得18萬鎊（約180萬港元）的獎金。

世界桌球大獎賽｜羅拔臣大勝冰咸10：0完美封王 生涯第二度奪冠

現年43歲的羅拔臣今日在個人抖音帳號公布發布短片官宣成為「新港人」消息：「非常榮幸我和全家人都拿到了香港身份證。 這不僅是我個人的重要時刻，更是我們全家的榮耀。 香港一直是我的福地，我在這裡屢創佳績，與這座城市結下了深厚情誼。 此身份將便於我更頻繁地往來香港，拓展商業合作。 關於未來在港的發展計劃，我已做好充分籌備，將於不久後與大家分享。」

羅拔臣大勝冰咸10：0，同時替對方感可惜。（資料圖片/梁鵬威攝）

羅拔臣在決賽罕見「派蛋」。（梁鵬威攝）