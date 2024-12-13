教育城主席李漢祥：25年推人工智能、運算思維學習平台學生免費用

現時教育界正積極使用AI人工智能輔助教學，政府亦於《施政報告》提出教育局與香港教育城協作，進一步推動學界善用電子工具（包括人工智能），為教師和學生提供學習人工智能和運算思維相關知識技能的網上學習平台。



教育城主席李漢祥接受「01教育」專訪時指出，AI輔助教學已為世界大勢所趨，為確保香港教育生態與世界接軌，教育城正聯繫各界建立「AI教學生態圈」，並會於2025年將設立免費網上學習平台，讓全港中小學生免費使用，確保學生不分貧富均能接觸和使用AI等最新科技。同時教育城亦會擔任「電子教學工具超級貨架」，為學界搜羅合適包括AI在內的電子教學工具，透過平台供教師揀選使用。



教育城主席李漢祥表示，2025年將推出人工智能、運算思維學習平台，供全港學生免費使，讓學生不分貧富都可接觸、學習最新科技。（黃浩謙攝）

李漢祥表示，教育城一直推動電子學習，為學界提供各類型電子學習工具，亦會為學校提供網上評估系統，讓學校可透過數據分析學生表現。面對AI發展，教育城正透過各類型培訓和活動支援學界，而未來將大力推動學生和教師普及使用AI工具。

教育城將免費讓全港中小學生免費使用AI工具

他坦言，現時不少AI學習工具需要付費使用，家境較佳的學生有較多機會接觸使用，但未來「人才將是世界大戰」，因此教育城需要確保全港學生不分貧富，都可以接觸、學習和使用AI工具，不會因家庭背景問題導致於科技方面落後於人，拉闊學生之間的差異。

集結不同持分者 為香港打造「AI教學生態圈」

為達成上述目標，李漢祥透露教育城正擔任「超級聯繫人」角色，集合大學、創科界、學界等不同持分者打造「AI教學生態圈」，並獲各界支持，而教育城將於2025年推出公開免費學習平台，為全港數十萬名學生提供免費AI和運算思維課程，讓學生可掌握如何使用AI工具、AI工具可以做甚麼。

李漢祥透露教育城正擔任「超級聯繫人」角色，集合大學、創科界、學界等不同持分者打造「AI教學生態圈」，並獲各界支持。（黃浩謙攝）

設「電子教學工具超級貨架」網上平台 為學界搜羅AI等電子教學工具

另一方面，現時學界使用人工智能輔助教學處於起步階段。為推動教師使用AI輔助教學，李漢祥指教育城亦會擔任「電子教學工具超級貨架」，為教師從本港以至全球各地搜羅適合本港使用的電子教學工具，包括AI教學工具，並放上網上平台方便教師可按實際需要選用。

長遠盼提升師生使用AI比率 提升教學效能

長遠而言，李漢祥期望「AI教學生態圈」具有活力，促進學界善用AI工具，長遠提升香港師生使用AI的比率、提升教學效能、讓學生更享受學習。他同時指出，教師角色將出現微妙變化，教師將不只是單向教授學生知識，而是成為倡導者，透過不同工具和數據分析學生表現，因應學生程度和需要使用合適工具學習。