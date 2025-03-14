教育城25周年啟動禮　預告7月舉辦數字教育周、建立AI教學生態圈

香港教育城（教城）於今日（14日）舉行「25周年啟動禮」，邀請到教育局長蔡若蓮任主禮嘉賓，同場出席的包括教城董事會主席李漢祥、教城行政總監林峯、奧運金牌得主江旻憓等人。啟動禮上，教城宣布將於今年7月舉辦全港首屆「數字教育周」，亦與四大策略合作夥伴，即教育大學、數碼港、教聯會及智慧城巿聯盟分別簽署合作備忘錄，深化人工智能（AI）與教育科技（EdTech）的應用，推動本港教育科技融合發展及培育未來創新人才。



香港教育城（教城）於今日（14日）舉行「25周年啟動禮」，圖左起為教城行政總監林峯、教育局長蔡若蓮、教城董事會主席李漢祥及奧運金牌得主江旻憓。（黃寶瑩攝）

香港教育城（教城）於今日（14日）舉行「25周年啟動禮」。（黃寶瑩攝）

蔡若蓮於致辭時表示，教城是教育局的緊密協作伙伴，提供多元學與教資源，包括推出人工智能及運算思維網上課程，提升學生數字素養與技能，同時支援教師專業培訓，並持續優化數字教育基建及強化雲端運算能力，促進教育公平。她續指，教育局會與教城合作於今年7月初舉辦「數字教育周」，其間會舉行一連串活動，包括「學與教博覽」及「人工智能的明智高效應用–教育篇」國際高峰會暨工作坊，讓教師緊貼創新科技及數字教育的發展，加強學界與相關業界的專業交流。

蔡若蓮於致辭時表示，教育局會與教城合作，於今年7月初舉辦「數字教育周」，其間會舉行一連串活動，包括「學與教博覽」及「人工智能的明智高效應用–教育篇」國際高峰會暨工作坊。（黃寶瑩攝）

教城董事會主席李漢祥在致辭時表示，25周年是教城的重要里程碑，未來會與跨界夥伴加強合作，以科技推動教育創新，持續優化學與教的效能。他又指自2000年教城成立以來，教城一直致力推動教育數字化，透過IRIS四大框架為核心，凝聚超過150個合作夥伴，為全港中、小學打造專業互動的學與教平台。

教城董事會主席李漢祥指教城將繼續發揮「超級聯繫人」的角色，連結政府、創科界、教育界及研究機構，積極建立「金」，推動教育界與創新科技界深化合作。（黃寶瑩攝）

教城行政總監林峯指「學與教博覽」踏入第15屆，以「共塑教育・創建未來」為題，匯聚世界各地政府官員、教育專家及行業領袖，展示嶄新科技和教育解決方案。此外，教城聯同教育局、語常會和香港理工大學合辦「人工智能在語文及不同科目的學與教應用國際高峰會及會後工作坊系列」，邀請全球專家分享AI於多個學科的實踐經驗，協助教師掌握AI教學應用，提升教學效能。

行政總監林峯於今年新上任，他於啟動禮後接受傳媒訪問時表示，加入教城後會繼續按已有策略推動長遠數字教育。他又提到，教城會利用超級聯繫人的角色，收窄學校間使用人工智能程度的差距，具體方法例如向學校及老師分享有效使用人工智能的方法或是幫助聯繫供應商提供解決方案等。

教城行政總監林峯於今年新上任，他指加入教城後會繼續按已有策略推動長遠數字教育。（黃寶瑩攝）

同日，教城25周年活動之一的「與專家對話」系列活動亦都揭幕，首場活動邀請到香港女子劍擊運動員、奧運金牌得主江旻憓擔任主講嘉賓，活動吸引逾2000名學生以線上和線下方式參與。江旻憓分享其在運動生涯中的豐富經驗與個人成長故事，啟發學生運用體育精神塑造堅毅品格、鍛煉抗逆力，並在挑戰中保持積極正向態度。