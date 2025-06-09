休班警酒後騎電單車自炒　判社服令160小時　官強調是懲罰非義工

休班男警在元朗公路駕駛電單車時失控，事後被驗出疑酒後駕駛。他早前認罪，案件今（9 日）在粉嶺裁判法院判刑，裁判官香淑嫻指事件中沒有人傷亡，被告認罪且屬初犯，接納感化報告建議，判被告 160 小時社會服務令及停牌一年，另須完成駕駛改進課程，但強調社會服務令不是義工而是懲罰。



被告繆益倫（34 歲），承認一項血液中的酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛汽車罪於 2024 年 10 月 11 日，在元朗公路駕駛電單車時，其血液中酒精比例是 100 毫升血液中有 97 毫克酒精，超過 100 毫升血液中有 50 毫克酒精的訂明限度。

被告繆益倫在粉嶺法院被判社服令160小時。（資料圖片）

被告意外中手腳擦傷

案情稱，去年10月11日凌晨，被告駕電單車沿元朗公路往上水方向行駛，其間發生意外，被告跌在地上，雙手手㬹及兩腳膝頭擦傷。現場有人報警，警員到場後，被告以身體不適為由數次拒絕接受呼氣測試，最終被捕，在警誡下保持緘默。他送院後接受抽血檢驗，化驗報告指其血液酒精比例是每100毫升含97毫克酒精。

聞女友跌倒往探望而駕車

辯方早前求情時透露，被告當晚原本與朋友飲啤酒，期間收到通知，指其女友在家中洗手間跌到，他急於往找女友才駕駛了電單車，期間發生意外。律師今在補充求情時指，被告獲上司一致好評，亦得家人支持。

案件編號：FLCC642/2025