大腸癌｜一天放屁20次內都屬正常？醫生揭腐肉味恐是大腸癌警號

放屁是人體正常的生理現象，但氣味異常可能暗示著身體出現警訊！



台灣黃郁純醫師指出，一般人一天放屁5至20次屬於正常範圍，但若出現特殊氣味，可能代表身體出現異常狀況。

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台灣大腸直腸肛門外科醫師黃郁純在YouTube頻道中解釋，放屁氣體主要是吞入的空氣與大腸內的健康細菌，以及其他有機化合物的混合副產品。一般情況下，排出的氣體多為無味的二氧化碳和氫氣。會產生特殊氣味的成分包括帶有沼澤味的甲烷、類似臭雞蛋味的硫化氫、瓦斯味的硫氫甲烷，以及帶有大蒜味的二甲硫醚。

某些健康食物也會產生特殊氣味，例如蘆筍、菠菜、大蒜等含硫化物較高的食材，在消化後會產生硫化氫。此外，番薯、豆類、十字花科蔬菜如椰菜花與椰菜、洋蔥等都容易產氣，難消化的肉類或脂肪也會產生較濃郁的氣味。

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黃郁純提醒，若排氣帶有污水、排水溝或腐魚般的氣味，可能代表四種健康問題：腸道菌相失衡、抗生素導致的艱難梭菌感染、便秘，或是大腸癌。第一是腸道壞菌較多，菌相失衡，同時伴有容易拉肚子的情況；其次是服用大量抗生素，破壞腸道菌相引起艱難梭菌的感染；第三是便秘，糞便在腸道停留過久導致。

最後是大腸癌，黃郁純指出，腫瘤堵住腸道讓糞便難排出，加上其本身腐肉味，混合所排出的氣體會更加難聞，大腸癌的徵兆包括，水狀稀爛的大便、少量頻繁的放屁、屁味是腐臭味，如果出現這些情況，一定要當心。此外，排便習慣改變、體重減輕、莫名疲勞、排便有血、大便如鉛筆形狀纖細，出現多個這樣的情況，應儘速就醫。

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