大腸菌群｜展覽檔「珍菌天下」榴槤雪糕超標0.1倍　遭令停售回收

食物安全中心早前在大嶼山展覽檔口「珍菌天下」抽取一款品牌名為Alchemia的榴槤味雪糕樣本，發現其大腸菌群含量超出法例上限0.1倍，呼籲市民不要食用。中心又指，已知會該經銷商負責人上述違規事項，指令其即時停售有問題的雪糕。



食物安全中心指，一款品牌名為Alchemia的榴槤味雪糕樣本，其大腸菌群含量超出法例上限0.1倍，呼籲市民不要食用。（「珍菌天下」Instagram影片截圖）

相關產品名稱是榴槤雪糕，品牌Alchemia，產地香港，生產商是比亞比雪糕國際有限公司，經銷商為珍菌天下有限公司。

中心透過食物監測計劃，從大嶼山一個展覽的食品攤檔抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，該樣本的大腸菌群含量為每克110個，超出法例每克100個的上限0.1倍。

中心已知會該經銷商負責人上述違規事項，指令其即時停售有問題的雪糕，並展開回收。中心亦派員到涉事冰凍甜點製造廠跟進調查，並抽取樣本作化驗，及向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，要求進行徹底清潔和消毒。中心指，調查仍然繼續，如有足夠證據，會提出檢控。