菠菜營養｜菠菜助降大腸癌風險生或熟吃好？醫揭1吃法阻營養吸收

台灣急診科醫師張適恆近日在YouTube頻道分享，許多民眾喜歡將菠菜打成綠拿鐵飲用，但其實菠菜煮熟食用，不僅營養價值更高，還能有效預防大腸癌。



張適恆指出，雖然生食菠菜能攝取豐富的維他命C、葉酸（維他命B9）、菸鹼酸（維他命B3）和核黃素，但經過烹調後的菠菜，能釋放更多維他命A、維他命E、β-胡蘿蔔素及鈣、鋅和鐵等礦物質。

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更重要的是，張適恆強調，烹調過程能破壞菠菜中的草酸。草酸是一種抗營養素，雖然能保護植物，但人體食用後會影響營養吸收，因為草酸會與鈣和鐵結合，降低這些營養素被人體吸收的效率。

根據2023年英國倫敦帝國學院的一項研究顯示，在約7萬名受試者中，經常食用菠菜等營養豐富的綠葉蔬菜的人，可降低約10%罹患大腸直腸癌的風險，其中對男性的保護效果特別明顯。

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張適恆補充，除了菠菜之外，紅蘿蔔、蘑菇、蘆筍等食物，由於其脂溶性特質等因素，同樣建議煮熟食用，才能獲得最佳的營養價值。

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