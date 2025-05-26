申訴公署刪資料｜限1.5小時查閱最多6份文件　可影相沒數碼燒錄

申訴專員公署網頁早前將2023年之前的調查報告、新聞稿及年報等舊資料全數下架，公眾現時需向公署書面申請，方可查閱已下架的資料。《香港01》記者早前以市民身份申請，獲安排今早（26日）到公署辦公室查閱文件，實測整個流程。



公署展示「查閱公署資料守則」，查閱人士可以抄寫、影相或影印文件，現場沒有提供文件掃描或數碼燒錄至光碟或USB的服務。每個查閱時段限時1.5小時，每個時段只可索閱最多6份文件，該規定未見公署網頁列出，亦未有事前通知記者。若同一時間申請查閱多於6份文件會如何處理？公署職員僅稱可電郵向公署查詢。



一個半小時裏，記者曾提出多個問題，包括為何不能提供報告名稱的目錄（見另稿）、為何無法提供掃描或燒錄服務等，公署職員多次着記者寄電郵至公署查詢，又稱要「請示上司」。



申訴專員公署網頁早前將2023年之前的調查報告、新聞稿及年報等舊資料全數下架，公眾現時需向公署申請，方可查閱已下架的資料。（林遠航攝）

查閱室內設有自助影印機，黑白複印每頁收費2元。（林遠航攝）

公署職員安排記者到一間房內查閱調查報告，房中張貼的「查閱公署資料守則」指，每個查閱時段只可索閱最多6份文件。（林遠航攝）

職員指示查閱者先閱讀守則 每個時段長1.5小時

申訴專員公署職員早上安排記者到一個房間內查閱調查報告，房內設有3個座位，以透明膠板隔開，房內亦有影印機。

職員要求記者先閱讀牆上「查閱公署資料守則」等告示，提到使用者須在公署指定區域內查閱資料，每個查閱時段為1.5小時，同一時段內只可索閱最多6份文件。其餘守則包括不得妨礙他人使用查閱服務、不得帶走任何公署文件等。有關規定並無載於公署網站上，「查閱公署資料程序」頁面中亦沒有提及。

公署職員安排記者到一間房中查閱調查報告，房中張貼的「查閱公署資料守則」指，每個查閱時段只可索閱最多6份文件。（林遠航攝）

公署網站的「查閱公署資料程序」頁面中，亦無提到每次只可索閱最多6份文件的規定。（申訴專員公署網頁截圖）

另設版權告示 禁未經同意發布或分發資料

另外，記者獲安排的座位上有另一份「版權告示」，指查閱人如攝影、複印公署資料等，必須遵守《版權條例》及其他法律規定，未經公署書面同意下改編、發布或分發公署資料，或要承擔法律後果。

同一時段最多索閱6份

守則規定同一時段內只可索閱最多6份文件。如果申請查閱多於6份文件，會如何處理？公署會安排分多個時段查閱，還是只會提供其中6份？職員未有正面回應，稱要先請示上司，又指可以電郵至公署查詢，或可分開提交申請，每次6份。

據公署網站的「要求公署提供資料的行政收費」頁面，公署提供收費掃描紙本記錄及燒錄服務。（申訴專員公署網頁截圖）

現場沒提供數碼燒錄或掃描文件服務

公署網站「要求公署提供資料的行政收費」頁面列明，公署在處理索取資料要求時，會就「掃描紙本記錄並轉換為 PDF格式」每頁收費6元，把數碼記錄燒錄於光碟或記憶體當中，每隻收費20元。

記者向職員提出掃描及數碼燒錄要求，職員表示無法提供，僅稱查閱人士可以自助黑白影印，每頁收費2元，又指查閱人士可用手機拍攝文件。記者進一步追問為何沒提供相關服務時，職員再次表示可電郵向公署查詢。