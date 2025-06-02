申訴公署下架報告目錄「重現」　民間組織整理　斥公署做壞榜樣

申訴專員公署近日被揭在網頁移除2023年4月以前的調查報告、新聞稿及年報，僅保留近三年資料。若市民想獲取資料，公署指可填表並親身前往中心查閱，或以電郵、書面方式提出申請。不過署方不提供已下架報告的目錄，亦沒有就不提供有合理解釋，反建議查閱者盡量列明年份及題目。



近日有民間組織自行整理公署下架報告的目錄，總共有238份，涵蓋主動調查報告、全面調查報告和《公開資料守則》的個案報告。相關組織擔憂，未來民間要協力備存的不限於此，直指申訴專員公署「作為資訊開放把關者的失落，亦為政府各部門的資訊開放程度響起了警號」。



5月19日，申訴專員公署公布「查閲公署資料程序」，公眾需透過填寫網站上的「查閱公署資料申請表格」、或以電郵、書面方式提出申請。（網頁截圖）

本土研究社整理 斥公署為公眾設重重障礙

公署曾回應傳媒稱不會提供目錄，實際增加了市民查閱資料的阻礙。《香港01》記者日前親到公署查閱時問及署方前線職員，若不知報告的主題名稱、所涉部門、公布月份，只籠統知道公署曾就某題目做過調查，怎樣填表？職員指，提供的資料愈詳細，查詢到的報告就愈容易準確，不過可以先提出籠統的要求，等公署回應。

民間組織坪洲填海關注組首先根據立法會備存的政府對申訴專員歷年年報的覆文，整理了公署的主動調查報告的94份目錄，另一民間組織本土研究社接力整理出餘下的85份全面調查報告， 及59份《公開資料守則》個案報告的目錄。合共238份目錄，涵蓋公署已在網站上移除的所有調查報告。

憂其他部門有樣學樣 令更多具參考價值文件被下架

本土研究社在社交媒體批評，署方拒絕提供目錄、下架報告，反映為公眾查閱資料設下重重障礙。該組織擔憂，未來民間要協力備存的不限於此，質問「究竟提供目錄有何為難之處，下架報告為何值得花工夫秘而不宣，反令公眾質疑是否有政府部門欲將昔日批評從此掩蓋」。

本土研又指，申訴公署作為《公開資料守則》的把關者，若示範了一個處理公開資料的壞榜樣，會令人憂慮其他部門有樣學樣，令更多昔日具參考價值的報告及文件相應下架或不予公開。

申訴公署作為資訊開放把關者的失落，亦為政府各部門的資訊開放程度響起了警號。 本土研究社

申訴專員陳積志稱下架舊報告因「已落實」 被揭言不符實

申訴專員公署早前在網站刪除2023年4月1日之前所有申訴報告，引起社會譁然，有立法會議員要求還原，亦有時事評論員直指其「開倒車逆潮流而行」。申訴專員陳積志曾解釋，把舊報告下架是為方便市民瀏覽網頁和提出申訴，又指公署過往提出的大部份建議，政府在兩年內已經落實，繼續保留「可能有啲誤導」。

不過《香港01》翻查已從網站刪除的申訴報告，發現有一些個案超過兩年仍未落實。有前申訴專員公署調查員直言，公署是《公開資料守則》最後把關者，對政府不同部門邁向公開透明有示範作用，刪除舊報告卻示範了「邁向不透明」。