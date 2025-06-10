中醫不服被裁非禮罪成　指控方中途呈新資料　官信不公裁上訴得直

中醫涉診所內非禮一名女職員，經審訊後被裁定兩項非禮罪成，及判囚10個月。他不服定罪提出上訴，並指他在原審出庭自辯時，控方才呈上中醫和女事主的訊息紀錄。中醫指控方未向他適時披露資料，做法不公。高院法官李俊文今（10日）就上訴下判辭，指控方未適時披露，對中醫作供的選擇，及獲取法律意見的權‍利，均有明顯和實質的影響，裁定中醫上訴得直，撤銷定罪和擱置判刑。



上訴人吳霆鋒，原被控3項非禮罪，但只被裁定其中2罪罪成。罪成的非禮罪，指他於2020年1月29日和2021年3月12日，在大埔一間中醫診所的診症室內非禮女子X，被判囚10個月。控方案情指，上訴人首次非禮事件時，吻X的額頭及嘴唇。他在另一次非禮事件時，摸她的胸、背及腰部。

上訴人吳霆鋒在高等法院上訴得直，獲撤銷非禮罪。(黃浩謙攝)

上訴人自辯控方才呈上通話記錄

案件於2023年5月開始審訊，同月完成控方案情後，押後至同年8月3日續審。控方於7月25日，向事主取得她和上訴人於2020年的WhatsApp訊息紀錄，涉及約1000頁。上訴人在同年8月3日續審時出庭自辯。控方盤問時，首次披露該些通話紀錄，並引用多頁文件向上訴人盤問。

控方經考慮後同意應該上訴人得直

上訴方質疑，控方原審時未有披露他們取得該些資料，原審裁判官又錯誤地讓該些紀錄呈堂，認為存在不公。律政司則指，原審裁判官未有依賴該些紀錄裁定上訴人罪成，因此沒有對上訴人構成不利。但判辭透露，律政司再經考慮後，其後去信法庭，同意上訴人應上訴得直。

上訴人的權利受影響

法官在判辭指，就涉案的WhatsApp對話紀錄應否被接納為證供，有‍商‍榷餘地。控方未有適時披露，在公‍平性上，尤其對上訴人作供的選擇，及獲取法律意見的權‍利，有明顯和實質的影響。法官因此裁定上訴人上訴得直，撤銷定罪和擱置判刑。

案件編號：HCMA383/2023