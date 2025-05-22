中醫非禮女職員罪成　控方盤問才拿出未披露資料　認為特登求翻案

中醫師涉診所內非禮一名女職員，經審訊後被裁定兩項非禮罪成並判囚。他不服定罪，今(22日)在高等法院提出上訴，並稱他原審作出自辯後，控方才引用逾千頁中醫與該女職員的訊息紀錄作盤問，未有適時向他披露控方有這些資料，認為存在不公，更指控方是「特登」。而原審裁判官又錯誤地讓該些資料呈堂。高院法官李俊文亦稱他近似未見過如此情況，又稱根據《檢控守則》，控方有責任作出披露，認為本案不尋常及特殊，稱會在3個月內作出裁決。



上訴人吳霆鋒，被裁定於2020年1月29日和2021年3月12日，在大埔一間中醫診所的診症室內非禮女子X，被判囚10個月。控方案情指，上訴人首次非禮事件時，吻X的額頭及嘴唇。他在另一次非禮事件時，摸她的胸、背及腰部。上訴人原本被控另1項非禮罪，該罪則罪名不成立。

上訴人吳霆鋒不服被裁定非禮罪成，在高等法院提出上訴。(黃浩謙攝)

自辯完畢被盤問才披露有訊息紀錄

案件於2023年5月開始審訊，同月完成控方案情後，押後至同月8月3日續審。控方於7月25日，向事主取得她和上訴人於2020年的WhatsApp訊息紀錄，涉及約1000頁。上訴人在續審時，即8月3日開始自辯。控方翌日盤問時，才首次披露該些紀錄，並引用多頁文件向上訴人盤問。

上訴方質疑，控方原審時未有適時作出披露，原審裁判官則錯誤地視該些紀錄為「反駁證供」(rebuttal evidence)，讓該些紀錄呈堂並予以接納。

指控方絕對係特登

上訴人認為，該些紀錄影響他是否自辯，控方在原審押後時，亦知悉上訴人有可能自辯。控方可以有多個機會披露，如續審的第一天，但控方未有這樣做。至上訴人自辯時完成其主問，控方才以當中部份紀錄作盤問，直指控方「絶對係特登」，認為無法接受。

覺原審裁判官也幫控方

上訴人又指，控方在原審時講及紀錄的來源和WhatsApp功能，但控方並非專家，質疑控方原審時做法。此外，原審裁判官當時提及「rebuttal evidence(反駁證據)」，又說：「控方有權咁做，只係做法有少少爭議。」並稱若是反駁證據，看不到辯方有何理由反對。上訴方認為該些紀錄不屬「反駁證供」，認為原審裁判官：「好似幫梗控方咁。」

訊息披露上訴人與事主有互相送禮

此外，上訴方又引述上訴人和事主於2020至2021至年的訊息，當中提及上訴人向事主送花、銀包，事主則曾送背包予上訴人，兩人亦一同行山、健身等。上訴方指，原審裁判官未有處理上訴人當時是錯誤相信事主同意。李官則指，部份訊息是事主作供時帶出，她和上訴人似乎不是單純的僱主和僱員關係。但李官亦指，錯誤相信事主同意此非上訴人自辯時的說法。

控方指原審官無依賴紀錄裁定上訴人罪成

控方回應指，原審裁判官未有依賴該些紀錄裁定上訴人罪成，因此沒有對上訴人構成不公。李官則形容，本案屬不尋常和特殊，直言接近無見過，指控方在原審似乎是故意未有適時披露。根據《檢控守則》，控方有責任作出披露。是次控方向事主取得約1000頁的紀錄後，即使控方最終決定不使用它們，亦需向辯方提供。

上訴人作供時不知控方有該些紀錄

李官又指，上訴人開始作供時，不知悉控方有該些紀錄，無法決定如何作供。若上訴人在自辯前已知悉有該些紀錄，或選擇不作供。李官問在此情況下，是否沒有對上訴人構成不公。律政司最終維持其立場。李官便指，若律政司日後立場有變，可以書面通知法庭。

案件編號：HCMA383/2023