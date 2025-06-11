廉航Jetstar Asia捷星亞洲7.31停運裁500人 受影響乘客將獲退款
撰文：陶嘉心
出版：更新：
澳洲航空宣布，旗下廉航捷星亞洲航空（Jetstar Asia）將於7月31日停運。捷星亞洲航空表示，由於營運地區成本不斷上漲，形容是艱難及沉重的消息，並將為受影響的乘客提供協助，未來7星期會逐步減少航班，直至停運當日。此決定將不影響捷星航空（Jetstar Airways）及捷星日本（Jetstar Japan）航班，包括澳洲和東南亞之間的國際航班。澳洲航空亦指，將裁減500個捷星亞洲航空駐新加坡的職位。
捷星亞洲航空表示，近年業務面臨越來越大的挑戰，除了供應成本、機場費用和航空費用上漲，新加坡和東南亞地區的競爭愈來愈大，以致帶來難以承受的壓力，因此將於7月31日停運。由現時起至停運當日，將會逐步減少航班。
已預訂被取消航班的乘客將獲得全額退款，持有禮金券的乘客可將餘額兌換成現金退款，捷星俱樂部會員亦將獲退款。捷星亞洲航空的航班仍在銷售中，有效期至2025年7月31日。
此決定將不影響捷星航空（Jetstar Airways）及捷星日本（Jetstar Japan）航班，包括澳洲和東南亞之間的國際航班。捷星亞洲總部位於新加坡，往來16個亞洲航點。澳航表示，捷星亞洲500名員工將被遣散。
新加坡廉航捷星亞洲航空於2004年成立，主要提供亞太地區中短途航班；母公司為澳洲航空（Qantas）。
傳多間廉航引入「企位」 機票最平10港元？ 網民：別買HK Express 8.1開通直航吉隆坡 吉隆坡檳城機票優惠單程低至$88最佳航空公司排名2025｜國泰位居第4 HK EXPRESS躋身廉航第幾？南航向廉航看齊 推超薄座椅如「硬座」引質疑：機票會不會降價