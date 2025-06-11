廉航Jetstar Asia捷星亞洲7.31停運裁500人　受影響乘客將獲退款

澳洲航空宣布，旗下廉航捷星亞洲航空（Jetstar Asia）將於7月31日停運。捷星亞洲航空表示，由於營運地區成本不斷上漲，形容是艱難及沉重的消息，並將為受影響的乘客提供協助，未來7星期會逐步減少航班，直至停運當日。此決定將不影響捷星航空（Jetstar Airways）及捷星日本（Jetstar Japan）航班，包括澳洲和東南亞之間的國際航班。澳洲航空亦指，將裁減500個捷星亞洲航空駐新加坡的職位。



捷星亞洲航空（Jetstar Asia）今日（11日）宣布，將於7月31日停運。

捷星亞洲航空表示，近年業務面臨越來越大的挑戰，除了供應成本、機場費用和航空費用上漲，新加坡和東南亞地區的競爭愈來愈大，以致帶來難以承受的壓力，因此將於7月31日停運。由現時起至停運當日，將會逐步減少航班。

已預訂被取消航班的乘客將獲得全額退款，持有禮金券的乘客可將餘額兌換成現金退款，捷星俱樂部會員亦將獲退款。捷星亞洲航空的航班仍在銷售中，有效期至2025年7月31日。

此決定將不影響捷星航空（Jetstar Airways）及捷星日本（Jetstar Japan）航班，包括澳洲和東南亞之間的國際航班。捷星亞洲總部位於新加坡，往來16個亞洲航點。澳航表示，捷星亞洲500名員工將被遣散。

新加坡廉航捷星亞洲航空於2004年成立，主要提供亞太地區中短途航班；母公司為澳洲航空（Qantas）。