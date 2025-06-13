高才爸升小Project搏名校　為囡報考15間直資私小　盼起跑線周全

近年大批人才子女湧港，至今有逾11.8萬人已抵港。不過，新生源未有完全扭轉公營校「殺校」危機，教育局更提出收緊中學開班門檻措施，加速殺校步伐。《香港01》一連5集系列，訪問人才家長、熱門名校、升學機構和議員，剖析教育現象。



來自上海的「高才」汪先生，過去一年為女兒「升小Project」奔波。一家心儀本港傳統名校，衡量女兒適合升讀後，先到學校實地考察，聆聽入學簡介會「取經」，又會在網上做大量資料搜集，製作心儀校Excel表，梳理有用資訊。他們為女兒報考15間直資和私立小學，大多屬於名校，部份視之為試鍊，部份則有意考進。回憶這段漫長歷程，他說，也有疲累的時刻，深感本港名校競爭激烈。



面對港式教育競爭，如何不被感染成為「怪獸家長」，他認為，不論是選校或報興趣班，都應以女兒意願和能力為先，過程中目標與選擇可隨之調整，「不忘初心才重要」。



(人才子女系列之三）



賽道很重要，所以也是我們選擇來香港。 汪太

高才爸爸汪先生經常兩地工作，假日時才會與家人相聚。（廖雁雄攝）

升小「大project」 父母製Excel表 詳列心儀校資料

80後汪先生從事電子商貿，2023年中獲批「高端人才通行證計劃」後，去年6月帶同太太及5歲女兒Clio，由上海來港定居。他說，欣賞香港的全人教育，兩文三語的訓練，且具備多元文化，是舉家遷移的最大原因。

過去一年，他日常在杭州、上海及香港穿梭工作，同時與太太忙於為女兒部署今年9月升小一入學。夫婦形容這是一項「大project」，他們要做足資料搜集，也要與女兒一同協力完成。

他們製作了一個Excel表格，詳細列出近20間申請的心儀直資及私立小學資料，例如學校地區、制度類別、面試日、學費、入讀第一組別「中學全港DSE排名」等。

夫婦製作Excel表格，詳細列心儀學校的資料。（廖雁雄攝）

報考15間直資私小 大多屬傳統名校

他們會帶同女兒到學校開放日，實地視察校園環境，感受師生「文化氣質」，出席簡介會聽校長介紹辦學理念。

事後二人會歸納學校的優缺點，例如曾記下有學校師生關係融洽，學生在校內表現愉快，達到「快樂的學習」。他笑說，若果學校明顯是一間「top school （頂尖學校）」，則毋須太多考慮與討論，不必要特別標注優缺點，「因為他是一個top school 。」

小一面試的學生個人檔案必不可少，他們為女兒製作了兩頁紙的簡介。（廖雁雄攝）

Excel表名單上大多是傳統直資及私立名校，汪太說，傳統名校具口碑，且歷史悠久，承傳優良教育與文化底蘊，提供紮實的學術培訓，比對多間的辦學理念，也與丈夫的育兒理念相近，相信適合女兒升讀。汪先生說：「我們盡量為她的起跑線考慮周全一些。」

女兒最終參與了15間小學面試，獲5間取錄，當中不乏中西區及灣仔區知名學校。另外，女兒也有參與俗稱大抽獎的「小一統一派位」機制，首志願也是傳統名校資助小學。

汪先生強調選報傳統名校，會衡量女兒的學術能力。（廖雁雄攝）

安排參與升小面試班 衡量女兒學術能力

報考多間直資私小，二人說，對於當時剛來港的他們，部份可作為親身實戰，部份則是真正有意考進。汪太認為，父母可以透過面試更了解和掌握女兒的能力、女兒與學校的匹配程度，「dream school 到底跟我們的距離在哪裡，後來發現其實也可以。」

汪先生強調選報傳統名校，會衡量女兒的學術能力，例如女兒曾參與校內外小一面試班，也參加過坊間模擬考試，表現排名前列。

周六早上，女兒會上鋼琴課。（廖雁雄攝）

深感名校入學競爭大 家長面試考反應

回想去年3至12月期間，大人與小孩經歷多場面試，高峰時更一日三間。汪太說：「我們這麼多年的工作，其實都沒有面試這麼多場，她年紀少少就試面試了這個多……對於一個六歲左右的小朋友，還是有挑戰的。」

汪先生認為，過程會有感到疲累的時候，也體會到報讀香港名校的競爭很大。他深刻記得有一場名校面試，安排家長與校長會面，他們需要在「非常有限時間」，介紹培育孩子的理念和想法，也會被問到小孩的性格和需要提升的地方。

汪先生說，「也算是一種壓力測試……把這個問題回答好不容易，因為在非常短的時間內，你要給出最真實的反應。」

汪先生與太太會帶女兒參加劍撃興趣班。（廖雁雄攝）

他說，幸好女兒有能力應對升小面試，長期在港的媽媽能陪伴左右，「我們孩子的性格還不錯，就是能願意面對一些挑戰。」

汪太認為，升小面試階段，換個角度也是一種歷練，例如部份學校未有取錄，難免會有自我懷疑，最重要學懂調整心態，視之為一個學習過程，「就是你未來進入到社會，其實這些過程我覺得也是不可避免的。只是現在對小朋友來說，她接觸得比較早，包括我們整個家庭。」

先讓她try，如果她嘗試完不感興趣，或者說覺得累，我們就再做調整。 汪先生

大學讀運動管理的他說，不會特別幻想女兒要成為運動員，純粹先讓她多嘗試和體驗，「大多數孩子沒有真的做professional（專業）的天赋。」 （廖雁雄攝）

重視女兒探索體驗 參加七個課外活動 月花五、六千元

「人生是長跑嘛，起跑當然重要，但是長期的跑步能力可能更重要」，汪太說。汪氏家庭的育兒理念重視探索和體驗，女兒一周參加七個課外活動，包括劍擊、游泳、芭蕾舞、籃球、鋼琴、數學和英文班，每月花費大約五、六千元。

大學時曾留學澳洲的汪先生強調，不是為報名校而準備，女兒正處於好奇心重的階段，趁她年幼時多接觸整個世界，了解不同範疇的東西，例如運動、文化和藝術等，有助她未來十幾年的成長發展。

他說，一家三口平等交流，過程會觀察女兒的身體狀態和感受，隨時可以調整安排，確保她體力與精神足夠，「先讓她try（嘗試），如果她嘗試完不感興趣，或者說覺得累，我們就再做調整。」

去年本港有劍擊運動員在奧運奪冠，他說，令女兒對學習劍擊有興趣。（廖雁雄攝）

高才爸：沒有望女成龍 只希望她成為較合格完整的人

培育女兒多才多藝，會否也「望女成龍」？汪先生說，沒有這個想法，也不會想像她長大後，要做甚麼、從事哪種職業，「是她的選擇，不是我的選擇」。

他只是希望為孩子提供學習機會，讓她成為一個「比較合格、完整的人」，「性格、身體和心理狀態也是ok的，我覺得這個才是最重要。」