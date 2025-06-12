美聯升學：大多人才家長望子成龍　六成報國際校　近四成傳統名校

近年大批人才子女湧港，至今有逾11.8萬人已抵港。不過，新生源未有完全扭轉公營校「殺校」危機，教育局更提出收緊中學開班門檻措施，加速殺校步伐。《香港01》一連5集系列，訪問人才家長、熱門名校、升學機構和議員，剖析教育現象。



有升學服務機構指，每月接獲約三百宗人才家長的升學查詢，按年升約三至四成，當中有六成選報國際學校，近四成傾向報傳統名校，大多為直資及私校。她分析，人才家長大多抱著望子成龍心態，對子女入學有一定要求，即使選報普通官津校，不少都會抱著過渡心態，希望作為「跳板」，重上名校之列，「咁辛苦嚟到香港，都係想小朋友入間好學校，贏在起跑線上」。



（人才子女系列之二．上）



美聯移民顧問主管鄭天殷表示，每月平均接獲300多宗人才家長的升學查詢。(梁鵬威攝)

每月約三百宗升學查詢 按年升三至四成

美聯移民顧問主管鄭天殷表示，自政府2022年推出「高才通」及放寬多個人才計劃後，過去兩年多持續接獲人才家長的升學查詢，整體增幅達約4至5成；每月平均有約300多宗，較去年升約3至4成。根據來港的人才家長升學意願，她指，約六成為子女報讀國際學校，其餘約三至四成則傾向報傳統名校，以直資或私校為主。

鄭天殷解釋，香港國際學校的外國人比例較高，且以英語為主要教學語言，對高才家長具吸引力。她舉例說，曾有客戶子女就讀深圳某國際學校，家長有意轉到該學校的香港分校，皆因深圳分校的學生八成都是內地人，除上課時間外，學生均是以普通話作交流。反之，家長參觀香港分校時，親身目睹兩個以普通話做母語的中國學生，以英文作為交流語言，令他覺得香港分校學習氛圍較好。

至於人才家長心儀傳統名校，鄭天殷稱，他們大多欣賞傳統名校的名氣和教育資源，以及升讀大學比率較高。她指，接觸的人才家長，大多抱著望子成龍心態，「咁辛苦嚟到香港，都係想小朋友入間好學校，贏在起跑線上」。

香港升學出路多元，鄭天殷指，對人才家長有吸引力。(梁鵬威攝)

不足一成選公營校 部份抱過渡心態 視為名校「跳板」

其餘約不足一成的人才家長選擇公營學校，鄭天殷指，接觸的個案較少選報官津校，主要礙於官津名校插班名額較少，競爭相對較為激烈，難以成功申請入讀。她說，有家長抱著過渡心態，視普通官津校為名校「跳板」，先讓小朋友了解香港學制及語言環境，順利融入香港社會。她說，只有少部份家長較為隨意，安排子女有較輕鬆的學習環境，「佢會覺得我比小朋友嚟到香港，都係小朋友開心最緊要，最緊要係適應香港嘅環境」。

鄭天殷憶述，曾遇過有人才小學生英語能力欠佳，內地成績排名屬中下游，入讀非名校類學校，憑著不斷努力，急起直追，成績排名全級第一。她說，該校的校長願意為他寫推薦信，讓他轉到學術較佳的學校。不過，該名學生因適應學校環境，結交了不少朋友，最終決定留下。

鄭天殷預料，人才家長對香港教育需求會不斷上升。(梁鵬威攝)

更多家長願安排子女初小插班 提前適應學習環境

鄭天殷預料，未來人才家長對香港教育的需求會繼續上升。她形容，以往大多數查詢客戶，傾向子女先完成內地小學課程後，於初中或高中時來港，未必安排他們於小學階段來港插班。

然而，鄭天殷說，目前情況開始出現轉變，因早一批人才子女來港讀書後反應不錯，認同香港的教育制度，故現時人才家長更願意讓子女在高小，甚至初小階段來港插班，提前適應學習環境，「因為佢哋有陣時嗰諗法就會覺得，我早一年嚟個競爭冇咁大」。