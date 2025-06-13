人才子女湧港　王錦輝中小插班申請翻倍　小一報名競爭未減

近年大批人才子女湧港，至今有逾11.8萬人已抵港。不過，新生源未有完全扭轉公營校「殺校」危機，教育局更提出收緊中學開班門檻措施，加速殺校步伐。《香港01》一連5集系列，訪問人才家長、熱門名校升學機構和議員，剖析教育現象。



浸會大學附屬學校王錦輝中小學是本地熱門直資名校，亦是不少人才家長的心水之選。學校5月初舉辦的小一簡介會，一如以往全場爆滿，更曾出現「炒飛」的罕有情況。學校總校長陳偉佳接受《香港01》訪問稱，來自人才家長的申請持續上升，舉例中小學插班申請在數年間翻倍；今年9月小一入學的報名人數有逾7,000人，約一成是人才子女。他認為，近年學齡人口下跌，報名申請數字未減，反映競爭情況依然。



他分析，人才家長具備一定經濟及學術條件，對子女教育要求，不只追求愉快教育，更希望能夠發揮小朋友所長，「呢個我諗同我哋香港嘅家長其實係一樣。」



（人才子女系列之四．上 )



學校今年5月舉辦兩場小一入學簡介會，全場座位均爆滿。(資料圖片)

插班申請近年翻倍 中學有一半申請為人才子女

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學校長陳偉佳透露，過去3年，每年平均接獲6,500至7,000個小一入學申請，當中不乏人才家長。他以今年9月入學的小一申請為例，去年逾7,000人報名，有約700個為人才子女，即佔約一成。以約160個小一學額計算，平均約43人爭1個學位。

至於中小學插班申請，人才子女為數更多。陳偉佳指，以本學年為例，中學開放中四級插班申請，名額約10個，有250人報名，當中有約一半為人才子女。至於小學方面，則開放小二、小三及小四的插班申請，學額僅約10個，有650人申請，有約三分一為人才子女。陳偉佳形容，近年人才子女申請插班的人數比2022年前翻倍。

他分析，人才家長獲批來港後，未必即時帶同小朋友來港入學，部份人會選擇自己適應在港生活及工作後，留港第二年或第三年才帶小朋友報讀香港學校，人才子女入學申請數字才逐步上升浮現，另外，也視乎政府批出的人才簽證數目而定。

陳偉佳不鼓勵家長為子女報讀面試班，他表示，學校希望見到學生與家長「最真實嘅面貌」，尋找與學校相配的學生。（夏家朗攝）

人才家長對子女教育要求高 追求愉快學習、發揮創意等能力

學童適齡人口持續下跌，他指，其校報讀學生人數反而無變，反映學位競爭程度維持一樣，平均40多個人爭一個位，「競爭嚟講，你可以話係大環境嚟講，競爭應該係少咗先至啱，不過報讀我哋學校嚟講，基本上都係無咩點變。」

陳偉佳指，人才家長具備一定的經濟條件及學術水準，「所以好多時候佢哋呢一類型嘅家長，對於小朋友嘅學習，未來嘅成長都有啲要求，同埋有啲期望。」他指，人才家長對於學校的要求，不單只是追求愉快學習，亦重視能否發揮小朋友的才幹、創意等多元能力，「呢個我諗同我哋香港嘅家長其實係一樣。」

我諗人才家長嘅追求，都係希望畀個小朋友可以發揮佢哋嘅才幹、和創意等各方面嘅能力。

陳偉佳稱，人才家長對子女的學習有要求，除了追求愉快學習，亦希望小朋友能發揮所長。圖為校内的體育館，直幅為學校的港隊成員。（夏家朗攝）

王錦輝小學部的小一面試設有兩個階段，首輪評估學生表現，次輪面見家長，了解他們對栽培小朋友的看法，觀察家長與學校教學理念是否相符。

陳偉佳稱，在收生要求上，不論是本地生或人才子女，校方均一視同仁。他說，「我哋希望小朋友嚟到我哋學校，能夠快啲進入我哋嘅文化，我哋上課嘅模式、教學嘅語言，甚至係參加我哋好多嘅活動，可以與同學之間打成一片，尤其是中學更加需要。」

小學重視學生自理及溝通 中學關注學習動力

他指，小學部重視學生的自理及溝通能力，性格陽光愉快，對未來及周邊環境充滿期望。至於中學部則重視學生的學習動力，以及如何與家人相處。他說，特別留意學生會否分享個人看法，答案毋須要百分百準確，亦「唔係只係識答yes or no （是或否）」。

如果是人才子女，他會期望他們對學校課程和香港情況有簡單了解，在中英數學術能力俱備之下，即使兩地課程未必一樣，「佢哋嘅學習動機同動力，能夠反映佢可唔可以係呢幾年內，步伐可以同我哋原校學生一致。」

我哋都希望學生和學校能夠有一定程度嘅match。如果小朋友去咗一間佢唔適應嘅學校，其實唔係一件好事嚟啦。 王錦輝

陳偉佳表示，學校面試時重視學生的學習動力。（夏家朗攝）

籲人才家長毋須過度準備 面試應流露「最真實嘅面貌」

談及人才家長的面試表現，陳偉佳直言，「我諗每個家長報名嗰剎那，佢哋希望入到個間學校，會做好相當準備……但佢哋嘅準備等唔等於有效嘅準備呢，係另外一件事。」

被問到何為有效準備？陳偉佳建議，家長和學生不要過度準備，簡單如只須穿一件好看的衣服，禮貌待人便足夠。他亦不鼓勵家長為小朋友報讀面試班，「我哋要一個自然嘅答案，唔係你準備好然答案」。陳偉佳指出，每年入學面試問題不一，目標是找出「最真實嘅面貌」，尋找與學校文化契合、相輔相成的學生。

校內設有瀕危物種博物館，提高學生對自然保育的意識。（夏家朗攝）

在乎「perfect match」 如學生不適應學校非好事

他說：「因為我覺得學生同學校，佢哋最好係match（契合），要perfect match。但係呢個世界無perfect嘅，所以我哋都希望能夠有一定程度嘅match。如果小朋友去咗一間佢唔適應嘅學校，其實唔係一件好事嚟啦，學校都會有煩惱。」

陳偉佳表示，學校有自己的使命與願景，面試時將觀察家長是否認同學校教學目標，可否與學校一起教育小朋友。他坦言，「面試時都留意一啲人未必認同，透過約20分鐘嘅聊天過程，家長會流露出佢哋嘅教學模式」。

校內設有室內游泳池，陳偉佳稱，校方計劃假日向家長開放，讓他們享受親子樂。（夏家朗攝）

稱人才子女助補學位空缺 長遠增港教育水平

學齡人口結構性下跌，中小學界正面對「縮班殺校」衝擊，人才子女來港就學，陳偉佳認為，他們有助填補因學童減少而多出的學位空缺。

他說，除了直資名校外，不少優秀的資助學校也多人問津。他認為，人才家長對子女學習有要求，某程度這種要求將成為學校的動力，讓學校追求更好的教育環境，以滿足人才家長，長遠而言，可提升香港的教育水平。