優才媽港島置業為子女鋪起跑線　換教育賽道減競爭　冀享親子樂

近年大批人才子女湧港，至今有逾11.8萬人已抵港。不過，新生源未有完全扭轉公營校「殺校」危機，教育局更提出收緊中學開班門檻措施，加速殺校步伐。《香港01》一連5集系列，訪問人才家長、熱門名校升學機構和議員，剖析教育現象。



「我需要給他們選擇的，就是賽道在哪裡。」41歲的優才媽媽Emily與丈夫，於2023年帶同一對子女來港定居。她說，有感內地「內卷」的過度競爭文化，為孩子帶來學習壓力，希望來港換個教育賽道，讓他們有快樂童年，未來升學路有更多選擇。



來港近兩年，Emily同意香港教育也有競爭，但至少可以策略地「卷」，例如在名校網的中西區置業，為子女升學派位鋪「起跑線」；安排女兒額外的學術練習之餘，假日一家可以享受親子時光。她說：「在這邊卷的話，我覺得我能卷個60分，我覺得已經很好了。」



（人才子女報道系列之一）



我不想『卷』孩子，我想『卷』我自己。 優才媽媽Emily

優才媽媽Emily每日早上會送女兒Jessie上學。（廖雁雄攝）

內地「中考分流」壓力大 媽媽：我不想「卷」孩子

2023年9月，從事資訊科技的Emily由北京經「優秀人才入境計劃」來香港。她擔任一家四口的「先鋒」，先在沙田區暫且落戶，初步打聽鄰近風評好的小學。約一個月後，丈夫攜同9歲的女兒Jessie及兩歲的兒子Frank，一家在港團聚。

政府自2022年底引入「高端人才通行證」計劃，同時放寬多項人才簽證限制，包括取消優才計劃年度配額，促使大批人才帶同子女來港。截至今年5月底，有逾11.8萬18歲以下未婚及受養子女已來港。

Emily與丈夫決定來港，她說，除了行業在香港有發展機會，最主要是為了子女教育，「我不希望自己『卷』。我不想『卷』孩子，我想『卷』我自己」。

她口中所指的「內卷」，是近年內地網絡的流行用詞，用於形容過度競爭的現象。 內地推行9年免費教育，涵蓋小學六年及初中三年，之後有「中考分流」，只有約一半學生可以升上高中，另一半學生會分流到職業學校等。

我需要給他們選擇的，就是賽道在哪裡。 Emily

母女二人在校門外揮手告別。（廖雁雄攝）

「我不想（女兒）走這樣一個獨木橋... 望孩子童年快樂」

這種教育篩選的制度，她說，內地普遍學校成績掛帥，朋輩間重視學業，競爭氣氛濃厚，無形為自己及孩子帶來壓力。她舉例，就讀初小的女兒下午兩、三時下課，回家後雖然只需一至兩小時便完成功課，她與丈夫也會安排額外補充練習，女兒到晚上約八時，才可真正休息。在寒假或暑假時，她會陪同女兒預習下一個年級的知識。

與內地虎媽和身邊部份友人相比，Emily提到，她們「卷」的程度更甚。她不想孩子步入此路，「我不想（女兒）走這樣一個獨木橋」。她說：「孩子的童年就那麼幾年，不想一直沉浸在各種的上課……我也希望孩子童年是快樂的，是健康的，然後有自己的想法，有自己的一些一技之長。」

於是，她與丈夫決定要給孩子換一個賽道，「我需要給他們選擇的，就是賽道在哪裡。在這幾個賽道裡面，你選擇最適合自己的。」

Emily形容，內地教育是「一條獨木橋上的卷」，香港教育則是「賽道性的卷」。(羅國輝攝)

在香港換一個賽道 策略性去「卷」

本港教育也非全然樂土，考試主導的教育制度，令追求分數的氛圍依然存在。Emily認為，香港的教育也有競爭，只是相比內地而言，已相對較為輕鬆，「從生源來角度來說，壓力非常非常小。」

她形容，內地教育是「一條獨木橋上的卷」，香港教育則是「賽道性的卷」，即可以有策略性地去選擇學校，日後也可選擇公開試種類，如本地的文憑試、IB國際文憑試或Alevel英國高考等，再計劃本地或是海外學升學。

她說，前題可以針對小朋友的特性，再選擇如何「卷」，「我選擇賽道，然後我給他提供更多的賽道，讓他去選擇性的去卷。」

假日Emily會陪子女到公園玩耍。(羅國輝攝)

「好校網就是好起跑線」

舉例在香港升官津中小學，如要循「統一派位」機制入學，居住地決定選校的校網，她形容，「好的校網就是好的起跑線」。在沙田暫住一段日子，安排小朋友在當區插班後，她再研究各區校網，發現居於「四大校網」，有利子女日後升讀傳統名校，加上房產投資角度，物業也有一定保值，最終在中西區置業。

去年9月，女兒轉到中西區新校就讀四年級。在入學前一年間，Emily先後為女兒申請插班8間官津或直資小學，事前除搜集大量網上升學資訊，也會帶同女兒到學校開放日「感受一下」。

女兒獲5間小學取錄，當中不乏中西區名校，她未有選擇。她說，以女兒喜愛的選擇為依歸，現階段首要幫助她融入香港、適應校園生活，之後再按能力「慢慢往上走」。

她直言，傳統名校需要「學霸型」的學生，不論學術或英語要求也高，孩子和家長都需要十分努力，即使朝著這個名校目標進發，同時也要因時制宜。

Emily說，來港後享受更多親子樂。(羅國輝攝)

每日至少半小時額外操英文等 稱在港「卷」得較鬆弛

「樂在其中的一種狀態」，Emily形容女兒入讀新校後的情況。她欣賞學校能帶動學生主動學習，也會提供各類課外活動，讓小朋友探索興趣，發掘個人長處，而女兒便參與繪畫班和跳舞班。她說，學校功課量不算特別輕，但女兒花1.5小時至2小時便完成，晚飯之前都有空間玩樂。

Emily說，課後仍會安排女兒做一些英文練習、參加線上英文閱讀班，也會向她講解一些中文閱讀文章等，一般只會在課業以外花多約半小時至一小時。假日會安排數小時做家課，及額外做數學和語文等練習，也會安排親子活動，後者是身處內地時沒有的。

她覺得在港仍然會「卷」，但已經相對較「鬆弛」，「如果是打分的話，國內的『卷』是80分，在這邊捲的話，我覺得我能『卷』個60分，我覺得已經很好了。」

Emily說，希望子女在港能健康快樂地成長，未來學會獨立成長。(羅國輝攝)

盼子女培養獨立思考 懂達成個人目標

長遠如何不被港式的學習競爭影響？Emily說，關鍵要清楚自己想要甚麼，孩子的目標是甚麼，過程中保持自己的特色。她認為，香港升學遊戲規則相對簡單，只要清楚做好研究，思考適合的路徑，讓孩子去選擇，助他達成目標便可。

終歸作為父母的最大心願，她認為是孩子健康快樂地成長。她也期望二人未來學會獨立思考，培養一個核心技能，「擁有自己的目標，學會如何達成目標。」