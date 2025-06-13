兩地考評模式不同　校長指人才子女微調已適應　思考問題層次更深

近年大批人才子女湧港，至今逾11.8萬人已抵港。不過，新生源未有完全扭轉公營校「殺校」危機，教育局更提出收緊中學開班門檻措施，加速殺校步伐。《香港01》一連5集系列，訪問人才家長、熱門名校升學機構和議員，剖析教育現象。



熱門直資名校浸會大學附屬學校王錦輝中小學，近年受到不少人才家長歡迎。總校長陳偉佳表示，留意到取錄後的人才子女非常好學，學業及運動表現均見毅力，中文和數學能力尤為突出，只是須時適應香港考評模式，例如學校校卷有創意題，少背誦題，他們只要調節學習模式，便能夠應付。



（人才子女系列之四．下 )



浸會大學附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳稱，人才子女多數學習勤力，思考問題層次更深。（夏家朗攝）

讚對學習有堅持 「睇問題嘅深度較深」

近年愈來愈多人才子女來港讀書，直資名校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學更是不少人才家長的「心頭好」。總校長陳偉佳表示，人才子女大多好學和勤力，「佢哋睇問題嘅深度會比較深少少」，特別是就讀中學的一批。

他估計，兩地學習文化有差別，人才子女在內地讀書時，需要非常努力才能考取比較好的成績， 直言「（人才子女）無論喺面試，又或者實際喺校內讀書時，都能睇到佢對於學習嘅堅持」。

校長陳偉佳指出，內地及香港的考評模式不同，人才子女一開始或未能完全適應。（夏家朗攝）

兩地考評模式不同 學校考卷有創意題需適應

另外，陳偉佳留意到校內的人才子女中文和數學能力普遍較強，不過內地及香港的考評模式不同，人才子女一開始或未必能完全適應，「例如我哋（試卷）有啲有創意嘅問題，需要學生自己思考，亦比較少背誦（的問題）」。他強調，人才子女也具創意思維，只是文化背景不同，需要時間調節。

對於兩地教育制度有何分別，陳偉佳認為，人才子女或在內地接受更完整的理科訓練，「不過這些比較意義不大，在『專題式學習』或『問題導向學習』中，大家實力相當」。

直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學5月10日舉行小一入學簡介會，料有3,000個家庭出席。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

王錦輝中小學以英語作為教學媒介，學校八成學科時間均以英語授課。陳偉佳稱，上月入學簡介會時，有人才家長便關注英文問題，「如（子女）英文水平不夠嘅時候，有沒有一些支援嘅安排？」

陳偉佳表示，如果學生有需要，校方會提供不同程度的英文補習班。事實上，他指，來自內地的人才子女，英文水平各有不同，例如部份在內地時如在國際學校讀書，便不需要額外的英文訓練。

不設廣東話補習班 校長：「跟同學混熟咗就識啦」

至於廣東話補習班，學校則未有提供。陳偉佳笑言，「他們（人才子女）跟同學混熟咗就識㗎啦」。他續指，學校會推動同學多參與校內活動，包括各式訓練及做實驗等，增加學生與學生之間的互動，「多啲留係學校就唔係讀書，而係去玩……唔會話食完飯仲要夜晚補課。」