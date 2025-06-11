的士司機頸椎移位死因　警員稱單手環抱事主　遇掙扎才「掂」到頸

六旬的士司機涉襲擊乘客，其後男警林偉榮將他拘捕時，疑將其箍頸押上警車，司機事後頸椎移位致全身癱瘓，留院一個月身亡，死因研訊今（11日）續審，警員林偉榮出庭作供指，當日陳持續反抗及情緒激動，拒上警車，更像小朋友般「𦧲地」及不停掙扎。為方便控制陳，林曾用右手環抱陳的雙肩，「好似抱住佢咁」。惟因對方反抗和掙扎，令林「掂」到陳的頸部。林立即鬆手，並檢查其傷勢，但未有發現。同時，陳也聲稱自己沒有受傷。其後，陳和乘客爭執時所造成的傷口，流血情況變得嚴重，最終登上救護車。



死者陳輝旺（65歲）於2012年11月11日晚上，在西隧收費亭因車資問題與乘客爭執，接報到場的警員拘捕陳。陳被押上警車期間，疑遭警員林偉榮箍頸。陳送院後，被證實頸椎移位，導致全身癱瘓，最終於同年12月12日去世。

指陳講述案發經過時 一時情緒高漲 一時冷靜 其後又大吵大鬧

警員林偉榮出庭作供指，他於2006年加入警隊，案發時29歲，駐守衝鋒隊。案發當日，他到西隧行政大樓處理案件，下車時見到兩名乘客及事主陳輝旺。警員馬振康負責向陳作調查，警長羅偉民則向日籍乘客夫婦調查，林記錄雙方的個人資料及協助兩人，其後他亦有向西隧職員劉錦興調查，並將結果𠥔報給警長。

林指出，當時見到陳的左手手指、左右手踭及膝頭有擦損流血，日籍乘客則報稱右邊臉痛及嘴唇流血。其後林把陳帶到工程車車頭作調查，因為車頭的位置較空曠，亦較少人圍住陳，故他把陳帶到一個較安全的位置，希望他可以冷靜下來。 而陳在講述案發經過時，一時情緒高漲，一時冷靜，其後又大吵大鬧。期間，陳意圖離開身處的位置，林便按住其的右膊，不讓他離開。警長羅偉民其後指示拘捕陳，但陳持續拒絕登上警車，並聲稱要駕駛的士離開，林遂捉住陳的手踭。

警員林偉榮指為方便控制陳，曾用右手環抱陳的雙肩，但因陳反抗和掙扎，令林「掂」到陳的頸部。

林曾用右手環抱陳的雙肩 惟陳反抗和掙扎 林因此「掂」對方的頸部

林的同僚繼而把陳帶到警車，並登上警車的第一級，但陳轉身抗拒控制。林多番協助同僚，包括試過把陳「秤」上警車，或用雙手捉住陳的左上臂，但都無法成功。林指，自己其後用右手環抱陳的雙肩，「好似抱住佢咁」。

他庭上解釋，此舉是想將陳拉近其身體，以便控制陳。惟陳反抗和掙扎，令林「掂」到陳的頸部。當刻他已立刻鬆手，並檢查其傷勢，但未有發現。同時，陳也聲稱自己沒有受傷。林形容，整個過程是「電光火石」，雖然其雙手在制服陳，但林可以用說話給予指示。惟因為陳掙扎，所以林無法完成動作。

陳其後仍然情緒高漲 像小朋友般「𦧲地」指不上警車

由於陳持續反抗及情緒激動，其上半身警車上，坐在警車的地板，腳則伸出車外，聲稱要離開警車，有時則站到車外。林稱，覺陳當時很疲累，因為「我哋都好攰」。其後，陳左搖右擺站不穩，情緒仍然高漲，像小朋友般「𦧲地」指不上警車。林曾勸陳上警車，亦發出警告，陳都沒有理會。其後林見陳想坐直，故想把陳扶起，但林一鬆手，陳又跌回地上。

林續稱，他曾離開現場約半小時，到行政大樓翻查閉路電視紀錄。由於陳和日籍男乘客糾纏期間所造成的傷口，流血情況變得嚴重，林折返現場時，陳需要救護車。陳當時先登上警車，約30分鐘後，陳才登上救護車。

陪審團提問林，有關他當時的情緒狀態，林稱他當時情緒平靜。陪審團續問，林指出在鬆手當刻已不停問陳有沒有受傷及作檢查，但當時警車沒有開燈，其光線是否足以讓林檢查陳的傷勢，陳稱，車邊的亮光足夠讓他進行檢查。

案件編號：CCDI477/2013