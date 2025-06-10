的士司機頸椎移位死因　警長指司機曾碰其腰　他有問是否想搶槍

的士司機陳輝旺與客爭執，被捕時疑遭男警林偉榮箍頸，事後出現頸椎移位致全身癱瘓並死亡，其死因研訊今（10日）續，警長羅偉民繼續作供，他指當時陳當日曾碰到他的腰部，因為他腰間有快速上彈器，故他立刻「縮一縮」，並問陳是否想搶槍，並拍了他的屁股一下，以示警告，之後陳就再沒有做該動作。他又指一直有觀察陳的狀況，指陳並無表示過不適。



死者陳輝旺（65歲）於2012年11月11日晚上，在西隧收費亭因車資問題與乘客爭執，接報到場的警員拘捕陳。陳被押上警車期間，疑遭警員林偉榮箍頸。陳送院後，被證實頸椎移位，導致全身癱瘓，最終於同年12月12日去世。

死者陳輝旺的死因聆訊，在西九龍法院的死因庭進行。

其他證人的供詞

看到陳的手流血

庭上傳召警長羅偉民作供稱，當日陳聲稱不用看醫生，但他看到陳的手流血，於是建議陳不如先擦走手上的血跡。至於同僚當日把陳推到兩輛工程車中間，因為該位置最近，陳在該位置亦無法去其他地方。他相信同事會這樣做，是依靠同僚間的默契。

曾不小心拍到陳的背部

庭上播放當日的閉路電視片段，羅指出，在22時22分，陳仍可以站立，不需要其他人攙扶。其後羅的右手有動作，羅稱，當時另一位同僚在車上，他發現同僚的手放在陳的頭上，故想提醒他要小心陳的頭部，但不小心拍歪了，故拍到陳的背脊。

曾問陳是否想搶槍

在片段稍後，羅的手部再有動作，羅續解釋指，當時陳碰到他的腰部，因為其腰間有快速上彈器，故他立刻「縮一縮」，又問陳是否想搶槍，及拍了他的屁股一下，以示警告，之後陳就再沒有做該動作。

抽住陳的皮帶把他抬上車

其後羅又「秤」住陳的皮帶，把他抬上車，羅解釋，因為抽住皮帶的位置最為受力，但在此之前沒有對陳說過會有此動作。羅稱，登上警車後，陳在「介乎凳同地下，未到上到凳，又未落到地」的位置，臉部朝地，羅稱：「因為當時都嚟得幾突然。」惟羅不記得實際的情況。

陳略為平靜但仍激動

羅稱，當時陳應該坐在警車的地板，情緒較剛才平靜，但仍然激動，其後陳嘗試企起，羅當時與陳面對面企，亦有望住陳，希望可勸說他冷靜。稍後陳又再站在車外，羅稱不知道想陳做甚麼，亦不記得他有說任何說話。

陳未有投訴受傷

羅續稱，其後有察覺陳的額頭有新傷勢，但不記得在甚麼時候發現，陳到那刻未有投訴有受傷。陳當時放軟手腳，有幾位同事扶住陳，並想阻止陳再行近的士。警方放開手時，陳就順勢躺在地上，當時他並無表示身體不適。

羅稱一直有觀察陳的狀況

羅稱，其後陳坐起並向後靠，然後失平衡跌倒，故他在後面伸手扶住陳。陳之後在攙扶下，走上兩級樓梯自行登車。羅憶述，他一直有觀察陳的狀況和傷勢，覺得他比較疲倦，認為他需要就醫，所以叫救護員幫忙，過程中陳並沒有表示過身體不適。

四人搬離法不適用於已上手銬的人

就四人搬離法的議題，羅指此方法不適用於已上手銬的人士，但可用於消極對抗、不會有行動去阻撓警方的人士，而陳屬於頑強對抗，可有多種方法應對，例如胡椒噴霧、直踢、直臂壓倒及震懾，如他打陳屁股的那一下等，準則是達到最低武力而有成效就要停止。

羅稱，沒有對陳使用過任何武器，警隊訓練亦沒有說過將頑強對抗人士帶回警署的做法，故在勸喻無效的情況下，就會用常識處理。

案件編號：CCDI477/2013