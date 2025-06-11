的士司機頸椎移位死因　警長稱想司機自行上警車　遇不合作才放地

的士司機陳輝旺被指襲擊乘客被捕時，疑遭男警林偉榮箍頸，陳其後頸椎移位癱瘓，一個月後身亡，其死因研訊今（11日）續，警長羅偉民繼續作供，他稱應付頑強對抗人士，可使用強硬拘押控制，如震擊、膝撞、前踢、側踢及直臂壓倒等方法。他的記事冊曾記錄陳在警車上曾作出傷害自己的行為，如把頭擦在警車的地板。羅又指，當時最想陳肯自己上警車，惟陳不合作，最後才決定把他放在地上。



死者陳輝旺（65歲）於2012年11月11日晚上，在西隧收費亭因車資問題與乘客爭執，接報到場的警員拘捕陳。陳被押上警車期間，疑遭警員林偉榮箍頸。陳送院後，被證實頸椎移位，導致全身癱瘓，最終於同年12月12日去世。

警長羅偉民稱當然最想司機陳輝旺自行上警車。(陳蓉攝)

羅解釋陳當日情況可被界定頑強對抗

代表羅的吳大律師提問到，根據《程序手冊》，應付頑強對抗人士，可使用強硬拘押控制，如震擊、膝撞、前踢、側踢及直臂壓倒等，都是在訓練中會學到的合法制壓方法，羅同意，又指當日兩名警員均無法令陳合作，及令陳聽指示上警車，故他亦需要提供協助，這情況已可被界定為頑強對抗。

羅記錄冊有記下陳曾用頭擦地板

羅稱，陳當日自行行上警車，並沒有見到陳有傷害自己的行為。吳遂引用羅當日在警員記錄冊撰寫的筆記指：「AP極力反抗，臉向地下，不斷扭動身體及踢腳，期間有傷害自己的行為。」羅稱，誤解了吳的提問，當時他有見到，陳用頭擦向警車的地板。羅又稱，警員將陳帶上警車的過程中，並無令他懷疑可能導致陳頭部受傷的事情。

傷者是成年人無責任通知其家人

律師遂問到，當警方把陳送到醫院後，有沒有代陳通知其家人，羅稱，若傷者為成年人，他們沒有責任通知其家人，他們亦不知傷者是否想讓家人知悉被送院。

4人搬離法不合應用在已上手銬的人

就4人搬離法是否適合於已上手銬人士，羅解釋說，使用4人搬離法時，被捕人士的雙手需要分開，故此拘捕法不可能應用在已戴上手拷的人。但羅否認對陳使用過警棍或其他不必要的武力。

若陳有投訴遭乘客攻擊亦會拘捕該乘客

律師續問，如陳當日亦有投訴該日籍乘客攻擊他，他會如何處理事件，羅稱，他亦會拘捕該乘客罪名為毆打罪。

拘捕陳時雙方有對話但無身體接觸

代表警員林偉榮的資深大律師郭棟明問羅，在羅和林把陳推向兩輛工程車之間進行拘捕時，有沒有考慮過現場有沒有閉路電視等情況，羅稱沒有考慮，亦不知道閉路電視可以左右移動或拉近等。但羅同意警員在工程車之間空間拘捕陳時，雙方有對話但無身體接觸。

最想陳肯自己上警車

陪審團問羅，為何當陳選擇返回的士，羅時沒有再選擇控制陳，而是把他放在地上。羅指，他當然想陳上警車，但陳不合作，故他選擇了把陳慢慢放在地。

案件編號：CCDI477/2013