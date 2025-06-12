消息：綠置居宏緻苑2576個單位第三季推　市價六折發售最平115萬

新一期綠置居即將出爐，《香港01》獲悉，房委會第三季推出九龍灣宏照道宏緻苑，鄰近麗晶花園與坪石邨，共提供2576個單位，以市價六折發售，售價115萬至349萬元，中至大單位為主。宏緻苑第四季完工，預計關鍵日期為明年5月31日。



綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）

綠置居宏緻苑第三季推出 市價六折發售最平115萬

房委會資助房屋小組委員會今天（12日）下午開會，討論新一期綠置居推售。

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）

《香港01》獲悉，房委會計劃推出九龍灣宏照道宏緻苑2576個單位，實用面積介乎193至466平方呎，以市值六折發售，售價115萬至349萬元，平均呎價6740元。

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）

綠置居宏緻苑中至大單位為主

宏緻苑以中至大單位為主：193至194平方呎有72伙（佔3%）；280至298平方呎有895伙（佔35%）；377至395平方呎有878伙（佔34%）；450至466平方呎有731伙（佔28%）。

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）

宏緻苑第四季完工

房委會預計宏緻苑第四季完工，預計關鍵日期為明年5月31日。

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）