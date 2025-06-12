綠置居宏緻苑最平115萬做業主　陳家珮：售價吸引料公屋戶願換樓

綠置居九龍灣宏照道宏緻苑擬第三季推出，共提供2576個單位，以市價六折發售，售價115萬至349萬元，主要是中至大單位。



房委會委員陳家珮認為，宏緻苑鄰近商場、超市，地點佳料受歡迎。她認為六折發售價錢吸引，相信公屋戶願換樓騰出單位。



綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）

綠置居宏緻苑第三季推出 市價六折發售最平115萬

宏緻苑位於麗晶花園與坪石邨之間，共有2576個單位，實用面積介乎193至466平方呎，以市值六折發售，售價115萬至349萬元，平均呎價6740元。

宏緻苑以中至大單位為主：193至194平方呎有72伙（佔3%）；280至298平方呎有895伙（佔35%）；377至395平方呎有878伙（佔34%）；450至466平方呎有731伙（佔28%）。

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）

房委會資助房屋小組委員會委員、新民黨立法會議員陳家珮接受《香港01》訪問時說今次宏緻苑樓價門檻低。（資料圖片）

房委會委員陳家珮：宏緻苑上車門檻低 料公屋戶願換樓

宏緻苑最平115萬元做業主，房委會資助房屋小組委員會委員、新民黨立法會議員陳家珮接受《香港01》訪問時說，之前社會討論房屋階梯斷了，今次宏緻苑樓價門檻低，相信較易上樓，「上車門檻低少少, 幫到人置到業」，由買細單位開始改善環境，日後可以細樓換大樓。

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）

宜家好多人單身或者年輕夫婦不生小朋友，門檻低啲，起碼騰出單位，門檻越高更加唔肯上游。 房委會資助房屋小組委員會委員陳家珮

陳家珮形容宏緻苑售價吸引，六折發售最貴只是349萬，雖然目前經濟不景，但不少人認為是入市好時機，加上宏緻苑附近有大型商場、超市、戲院，預期會受歡迎。