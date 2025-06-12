綠置居宏緻苑72伙不足200呎　梁文廣：多細單位銷情或不及麗玥苑

綠置居九龍灣宏照道宏緻苑擬第三季推出，共提供2576個單位，以市價六折發售，售價115萬至349萬元，主要是中至大單位，不足200呎的細單位有72伙。



房委會委員梁文廣今天（12日）認為用興建中的公屋直接轉綠置居不理想，比較上次長沙灣麗玥苑受歡迎的經驗，今次無600呎單位，可能未必能夠切合大家庭的公屋戶置業需要。



不過，房委會早前收緊公屋富戶政策，降低強制遷出的門檻，其他富戶亦調高租金，最多要交4倍半租金，梁文廣相信有不少公屋富戶把握最後機會「走位」買綠置居，對他們而言有市場。



綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）

綠置居宏緻苑第三季推出 市價六折發售最平115萬

宏緻苑位於麗晶花園與坪石邨之間，共有2576個單位，實用面積介乎193至466平方呎，以市值六折發售，售價115萬至349萬元，平均呎價6740元。

宏緻苑以中至大單位為主：193至194平方呎有72伙（佔3%）；280至298平方呎有895伙（佔35%）；377至395平方呎有878伙（佔34%）；450至466平方呎有731伙（佔28%）。

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）

房委會資助房屋小組委員會委員、A4聯盟立法會議員梁文廣接受《香港01》訪問時說，用興建中的公屋直接轉綠置居不理想，令到細單位多。（陳葦慈攝）

72伙不足200呎 梁文廣：無600呎單位未必切合家庭需要

宏緻苑有72伙不足200呎的細單位，房委會資助房屋小組委員會委員、A4聯盟立法會議員梁文廣接受《香港01》訪問時說，用興建中的公屋直接轉綠置居不理想，令到細單位多，與上次長沙灣麗玥苑受歡迎的經驗比較，今次無600呎單位，可能未必能夠切合大家庭的公屋戶置業需要。

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）

無大單位肯定唔會吸晒所有客，但打濫、富戶佢哋都要買，應該佢哋都有市場。 房委會資助房屋小組委員會委員梁文廣

梁文廣料有利公屋富戶換樓 惟銷售反應不及麗玥苑強勢

梁文廣相信今次欠缺600呎大單位，反應可能不及長沙灣麗玥苑般強勢。不過，房委會早前收緊公屋富戶政策，降低強制遷出的門檻，其他富戶亦調高租金，最多要交4倍半租金，梁文廣相信有不少公屋富戶把握最後機會「走位」買綠置居，對他們而言有市場。

長沙灣麗玥苑涉及2,359個單位。（夏家朗攝）

翻查資料，去年長沙灣麗玥苑全部2,359個單位在28天内售罄，實用面積約280平方呎至約646平方呎，售價約154萬元至約461萬元不等。