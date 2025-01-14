入伙3年綠置居罕現銀主盤　柴灣蝶翠苑200萬推拍　首期10萬買一房

樓齡不足3年的新居屋罕現銀主盤放售。柴灣新綠置居屋苑蝶翠苑出現首宗銀主盤，一伙一房單位最新推出拍賣，未補地價叫價200萬元，呎價約6,389元。原業主於2022年以綠表身份一手買入，不足3年現開價較買入價輕微升值13萬元，升幅約7%。



忠誠拍賣表示，該單位為柴灣蝶翠苑8樓18號室，實用面積313平方呎，一房間隔。據放盤圖片可見，單位裝修簡潔企理，由於原則沒有分間房間，估計為原業主買入後改裝，房間内設有一個封閉式減音露台。銀主最新以綠表開價200萬元推拍，折合呎價約6,389元。

綠置居最多做九成半按揭

值得留意的是，綠置居最多可承做九成半按揭，按開拍價計算，新買家最少只需支付5%首期即10萬元。

↓↓柴灣蝶翠苑8樓18號室↓↓

房間内設有一個封閉式減音露台。

新居屋樓齡不足3年、未有任何二手成交個案

蝶翠苑為港島區首個綠置居屋苑，2022年7月入伙，樓齡不足3年。由於屋苑有至少3年轉售期限制，目前未有任何二手成交個案。代理指，單位目前銀行估價為260萬元，現開價低估價約3成。

銀行估價260萬 原業主2022年一手買入、因破產淪為銀主

資料顯示，原業主於2022年7月以約187.2萬元一手向房協買入，其後於去年1月正式破產。由於單位沒有加按紀錄，估計單位因斷供而遭銀行沒收並推出市場拍賣。單位最新開拍價較3年前買入價輕微升值13萬元，升幅約6.9%。