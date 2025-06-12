WeChat Pay HK｜推零手續費優惠　五一黃金周內地客在港用量升3倍

微信支付（WeChat Pay HK）今（12日）舉行傳媒簡報會，指提供多項優惠措施，吸引中小型商戶及的士司機使用其服務，其中包括簡化收錢碼自助開通流程、零手續費等優惠。



騰訊金融科技副總裁洪丹毅指，今年首5個月港人在內地消費的交易數量，較去年上升一倍。同時，內地遊客經微信支付系統在港的消費額同樣錄得升幅，以上月五一黃金周為例，以微信支付在港消費的內地客戶數量，較疫情前、即2019年同期升近3倍，而交易宗數的升幅高達138%。



騰訊金融科技副總裁洪丹毅指，隨着內地客傾向在港深度遊，提供微信支付方式對其而言會越來越重要。（董素琛攝）

洪丹毅說，內地遊客經微信支付系統在港的消費額錄得升幅。他以剛剛過去的五一黃金周為例，以微信支付在港消費的內地居民客戶數量，較疫情前、2019年同期上升近3倍，而交易宗數的升幅有138%。

洪丹毅指，留意到愈來愈多遊客使用微信支付在港消費，現時WeChat Pay HK覆蓋了超過15萬個本地商戶，當中七成為中小商戶，隨着內地客傾向在港深度遊，提供微信支付方式會愈來愈重要。

港人北上熱潮持續，洪丹毅指，今年首5個月，港人在內地使用微信支付系統消費的交易數量，較去年上升一倍，「假設舊年可能係一億筆嘅話，今年其實係去到兩億筆嘅」。他指，直至現時，支付系統的搭車碼功能，覆蓋內地超過160個城市，甚至遠至新疆烏魯木齊及西藏拉薩。

WeChat Pay是騰訊公司推出的一款流動支付方式。（董素琛攝）

至於的士服務方面，今年以來，支付系統透過與八達通、WonderTaxi等合作，覆蓋的士司機超過2萬名，香港的士承接的內地旅客交易增長近4倍。洪丹毅補充，內地旅客在香港使用微信支付乘搭的士的金額，平均每宗金額為150至200元。

洪丹毅說，的士司機若使用WeChat Pay HK收款碼進行收款的話，全年毋須手續費，「包括係佢收錢嘅時候，亦都包括佢將錢，由佢個餘額上提到佢銀行帳戶，都係免收手續費」。

洪丹毅續說，「遊客過到嚟，我哋畀遊客喺的士上嘅付款，有一個比較特殊優惠嘅匯率，好過甚至乎佢喺食嘢同埋買嘢時候嘅匯率」，希望吸引更多遊客在香港乘搭的士時，以微信支付作消費。

洪丹毅期望，下半年將特殊優惠匯率，由的士服務的場景，進一步延展至SME（小型及中型企業）。

騰訊We Chat Pay。(資料圖片/WeChat Pay FB專頁)

WeChat Pay HK推出多項優惠措施，務求吸引更多本地中小商戶及的士司機使用其支付系統，其中包括簡化自助開通流程，的士司機只需提供駕駛執照、司機證及身份證，便可自助申請開通WeChat Pay HK收錢碼服務；普通商戶則須提交商業登記證、公司註冊證及身份證。

另外，WeChat Pay HK為的士司機提供0手續費優惠，中小型商戶每年收款額在港幣50萬元以內，亦可享有免手續費。