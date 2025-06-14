金手指｜陳松青家族1105萬售鰂魚涌住宅賺419萬　見十年呎價新低

在2024年橫掃六個金像獎獎項的《金手指》電影，由梁朝偉飾演的原型人物陳松青，在2021年逝世。陳松青家族近日以1,105萬元出售鰂魚涌單幢樓CASA 880低層單位，帳面獲利419萬元，呎價約13,281元，見屋苑呎價十年新低。



在2024年橫掃六個金像獎獎項的《金手指》電影，由梁朝偉飾演的原型人物陳松青，其家族近日以1,105萬元出售鰂魚涌單幢樓CASA 880低層單位。（ Google 街景圖）

鰂魚涌的單幢樓CASA 880 ，近日錄得二手成交，賣方為電影《金手指》原型人物陳松青家族，以1,105萬元出售單位。陳氏家族於2009年以686萬元購入低層單位，持貨約16年，帳面獲利419萬元。

創該廈近十年最低成交呎價

陳氏售出的單位，為CASA 880低層A室，實用面積832平方呎，3房1套連多用途房間隔，現以1,105萬元成交，平均實用呎價13,281元，較市價略低3%，創該廈近十年最低成交呎價。

據了解，新買家為專才家庭客，已於東區睇樓兩個多月，為方便小孩於區內讀書，參觀後見單位間隔實用，價格吸引，故決定入市自用。

陳松青家族現時主要在港資產為一間清水灣的獨立屋。陳的家族以公司名義，在1992年以4000萬元購入清水灣的獨立屋，地皮面積3.15萬方呎，地積比率0.2倍，可建樓面約6,300方呎，現市值約2億元。

陳松青最為人認知的地產投資在1980年，以9.98億港元收購金門大廈，並以1元售予佳寧集團，變相將物業注入正部署借殼上市的佳寧。佳寧在9個月後宣布以16.8億港元售予恆生創辦人林炳炎兒子林秀峰，但最後未有完成交易。