報道指多區食水有雜質　發展局：驗法非標準　沙隔有雜質非不正常

無綫電視《新聞透視》今日（14日）報道，把在大埔、西灣河、馬鞍山、將軍澳、九龍灣多區民居抽驗的食水樣本，交給教育大學團隊分析，結果分別驗出瀝青、膠圈、膠墊或一些金屬塗層等雜質。



報道指，今次樣本在「起泡器裡面沖出來為主」。發展局晚上發新聞稿指「據悉相關媒體主要是從水龍頭起泡器（俗稱沙隔）收集雜質樣本，再把樣本放進水中交予化驗。」稱有關測試非按照香港食水檢測計劃嚴格遵從的國際標準進行。



發展局指，「沙隔」屬濾網配件，有助阻隔雜質，從「沙隔」收集樣本含有雜質正是「沙隔」功能，並非不正常現象，又表示樣本中有樹脂、玻璃膠等雜質，有機會由大廈內部供水系統中的喉管或其裝置物料剝落。



水務署於6月5日公布水中沉積物為瀝青物料，並夾雜樹脂物料。（資料圖片 / 夏家朗攝)

報道稱大埔富亨邨水樣本驗出瀝青

《新聞透視》今日報道，按實驗室要求用指定蒸餾水樽收集食水，在大埔、西灣河、馬鞍山、將軍澳、九龍灣多區民居抽驗食水樣本，連同粉嶺皇后山邨樣本交給教育大學團隊分析，結果除皇后山邨樣本有瀝青，大埔富亨邨的樣本亦驗到有瀝青，其餘樣本分別驗出「水管膠布」、膠圈、膠墊或一些金屬塗層等雜質。

發展局局長甯漢豪6月7日帶領水務署人員到黑點源頭位置實地調查。(資料圖片/夏家朗攝)

發展局稱據悉測試是從沙隔收集雜質樣本再放進水化驗

發展局晚上指，有關報道的測試並非按照香港食水檢測計劃嚴格遵從的國際標準而進行，發言人稱：「據悉相關媒體主要是從水龍頭「起泡器」（俗稱沙隔）收集雜質樣本，再把樣本放進水中交予化驗。」

報道未見相關做法 有引述教大提及「樣本在沙隔裡面沖出來為主」

《新聞透視》報道未有見到相關做法，當中有引述教大提及「今次樣本在起泡器裡面沖出來為主」。

發展局：沙隔收集樣本有雜質正是沙隔的功能

發展局解釋，「沙隔」屬濾網配件，一般家居水龍頭和花灑頭普遍裝有類似配件，有助阻隔雜質，因此從「沙隔」收集的樣本含有雜質，正是「沙隔」的功能，並非不正常現象。

局方續指，過往水務署曾接獲類似查詢，並即時派員到場檢查，安排沖洗用戶處所的水錶和提醒用戶清洗「沙隔」，同時檢視水質是否有異常情況。若懷疑水質有問題，水務署會抽取食水樣本進行化驗，並將結果通知用戶。局方表示，過往三年，只有零星的這類個案需要檢驗食水樣本，而測試結果亦顯示食水樣本符合香港食水標準。

局方強調，食水水質的測試必須根據國際標準進行，其中包括參考國際標準化組織的ISO5667標準進行樣本採集，並參考中國國家標準GB/T 5750及美國公共衛生協會(APHA)等機構制定的測試方法和程序進行，而檢驗的樣本必須是食水樣本，而並非如相關媒體所安排檢驗從「沙隔」收集的樣本。

沙隔雜質有機會與大廈內部供水系統喉管或其裝置物料剝落有關

局方又指出，相關報道提及從「沙隔」收集的雜質為樹脂、膠、玻璃膠等，這有機會與大廈內部供水系統內的喉管或其裝置物料剝落有關。這些物質不溶於水，應盡快安排清洗內部供水系統。

供水系統恆常妥善清潔及保養可減少「沙隔」出現雜質

一般而言，若大廈的內部供水系統能恆常妥善清潔及保養，可有效避免系統內積存過多沉積物，減少「沙隔」出現雜質情況。

局方解釋，食水途經的公共喉管及大廈內部喉管可能因老舊、水壓等原因而出現物料剝落情況，故此需要安裝濾網，而業主、註冊代理人和管理處必須持續妥善地保養樓宇內部供水系統，包括定期清潔地下水箱及天台水箱，以免積聚污垢或鐵銹等，以及定期操作閥門、清洗過濾器及沖洗地下供水管，以保持用戶水龍頭食水水質優良。

皇后山邨皇澄樓有居民早前使用濾水器亦收集到黑色顆粒。（資料圖片 / 譚曉彤攝）

水務署每年實施恆常食水檢測計劃 於全港公眾、住宅水龍頭抽樣

局方稱，水務署實施恆常食水檢測計劃，每年透過隨機方法在全港約28,000多個公眾可接觸到的水龍頭（如商場、社區設施、體育場地、政府合署等）中抽取水樣本作測試，抽樣比例根據國際標準方法取樣，而涵蓋的食水參數按照世衞的準則而訂立。

此外，水務署每年在全港住宅及非住宅食水帳戶中隨機選出約670個處所，在其水龍頭抽取食水樣本，以檢測六種金屬（即銻、鎘、鉻、銅、鉛和鎳），確保符合香港食水標準。相關檢測結果會定時刊登在水務署的網頁。

發展局表示，水務署接獲相關媒體查詢時已要求其提供更詳細資料以便與相關用戶跟進，現仍等待該媒體提供進一步資料。若有關媒體向水務署提交更多資料，署方會派員跟進調查，如市民就食水水質問題有任何查詢，可致電水務署24小時熱線：2824 5000。