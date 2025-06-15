父親節｜攸壆路簡約公屋辦活動慶祝　何永賢：住戶生活充滿歡欣

今日（15日）是父親節，亦是簡約公屋元朗攸壆路住戶，首次在新居度過的首個父親節。房屋局副局長戴尚誠周五（13日）傍晚到了攸壆路與住戶慶祝，有父親大讚營運機構對住戶的照顧十分周到。



房屋局局長何永賢則在社交平台發文表示，很高興看到住戶入住後開拓更好的生活，與鄰里之間逐漸建立友好關係，又指會繼續努力落實其他簡約公屋項目，為更多有需要的家庭加添幸福感。



今日（15日）是父親節，簡約公屋攸壆路項目的營運機構周五（13日）舉辦了親子活動慶祝，房屋局局長戴尚誠有出席。（何永賢Facebook圖片）

今日（15日）是父親節，簡約公屋攸壆路項目的營運機構周五（13日）舉辦了親子活動慶祝，房屋局局長戴尚誠有出席。（何永賢Facebook圖片）

今日（15日）是父親節，簡約公屋攸壆路項目的營運機構周五（13日）舉辦了親子活動慶祝，房屋局局長戴尚誠有出席。（何永賢Facebook圖片）

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房屋局局長何永賢在社交平台發文指，副局長戴尚誠周五傍晚到了簡約公屋攸壆路與住戶慶祝父親節。據何永賢facebook的影片，營運機構舉辦了活動，有數十住戶參與，小朋友做手作禮物送給爸爸，有當日收鎖匙的小妹妹，畫了一雙拖鞋送給爸爸；也有小朋友在工作人員指導下，親手製作雞蛋仔，場面溫馨。

何永賢引述有父親讚營運機構對住戶的照顧十分周到，早前也參與了東華三院安排的迪士尼活動，第一次有機會與兒子一起到迪士尼樂園玩樂，留下珍貴的家庭回憶。

房屋局局長何永賢指，當局會繼續努力落實其他簡約公屋項目，為更多有需要的家庭加添幸福感。（資料圖片／陳葦慈攝）

何永賢表示，很高興看到住戶生活充滿歡欣，與家人開拓更好的生活同時，亦與鄰里之間逐漸建立友好關係。她指，當局會繼續努力落實其他簡約公屋項目，為更多有需要的家庭加添幸福感。