元朗簡約公屋｜3100單身人士及輪候少於3年家庭申請　當局正審核

元朗攸壆路簡約公屋項目入伙至今已近兩個月。原定簡約公屋的目標住戶為輪候公屋3年的人士，房屋局今年3月於立法會指，已邀請15,000輪候傳統公屋少於3年的人士及「配額及計分制」下部分非長者一人申請者，申請攸壆路的項目。



當局今日最新回覆查詢指，截至上周四（22日），房屋局共收到3,100宗相關申請，預計將於5月底完成編配入伙。即大約有20%受邀人士交回申請。



元朗攸壆路簡約公屋3月28日入伙，至今有1,300伙已派鎖匙。（資料圖片／周令知攝）

元朗攸壆路簡約公屋3月28日入伙，至今有1,300伙已派鎖匙。（資料圖片／周令知攝）

元朗攸壆路簡約公屋3月28日入伙，至今有1,300伙已派鎖匙。（資料圖片／夏家朗攝）

收到1700輪候公屋少於3年家庭及1400宗非長者單身人士申入住

房屋局今日回覆《香港01》查詢指，截至今年5月22日，共收到約1,700宗輪候傳統公屋少於三年的人士，及約1,400宗「配額及計分制」下合資格的非長者一人申請者，申請入住元朗攸壆路項目，而有關資格審核亦正在進行中。

至於有關住戶的佔比，當局指，由於仍正處理項目餘下的資格審核及入伙工作，因此相關住戶比例仍持續變化，預計將於5月底完成編配入伙。

房屋局並指，會不時按社會環境、市民的住屋需求和其他因素作出優化或調整，於適當時間有序邀請及處理不同類別的簡約公屋申請，以更全面而有效率地協助有急切住屋需要的人士。

元朗攸壆路簡約公屋3月28日入伙，至今有1,300伙已派鎖匙。（資料圖片／夏家朗攝）

房屋局指，截至5月22日，共收到約1,700宗輪候傳統公屋少於三年的人士，及約1,400宗「配額及計分制」下合資格的非長者一人申請者，申請入住元朗攸壆路項目。（資料圖片／夏家朗攝）

房屋局指，截至5月22日，共收到約1,700宗輪候傳統公屋少於三年的人士，及約1,400宗「配額及計分制」下合資格的非長者一人申請者，申請入住元朗攸壆路項目。（資料圖片／夏家朗攝）

優先處理好家庭及長者申請者 「有條件」始撥單位給未達標人士取住

據房屋局3月底提交立法會的文件，攸壆路項目在優先處理好家庭及長者申請者後，便「有條件」可以撥出部分單位給「配額及計分制」下部分非長者一人申請者，以及輪候傳統公屋少於3年的人士。

當局於3月7日起，發信邀請在指定日子前已達一定「配額及計分制」分數的申請者，申請攸壆路「簡約公屋」，涉及約15,000人。

當局又在文件中解釋，此舉會協助同樣正在輪候傳統公屋而又有迫切需要的其他市民，回應社會的期望，亦與現時傳統公屋每年預留一定數量單位予非長者一人申請者的安排一致。當局又指，有關放寬安排並不會影響現時的一般申請者。