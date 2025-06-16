督察非禮懷孕店員兼圖付款求銷案　上訴被駁回　需即時服刑

高級督察涉強吻及非禮一名懷孕3個月的女店員，之後更圖支付百萬元，以換取對方不追究事件，他早前被裁定非禮及意圖妨礙司法公正罪成，判囚6個月2周。督察就定罪提出上訴，高等法院法官李俊文今（16日）指，高級督察聲稱遭女店員和丈夫設局勒索，其案情不合情理，甚至幾近荒謬，遂駁回上訴。高級督察原獲保釋以等待上訴，現需即時服刑。



上訴人李卓賢，早前被裁定非禮及意圖妨礙司法公正罪成，被判囚6個月2周。控罪指，李於2021年11月23日，在尖沙咀美麗華廣場一期2樓一店舖內猥褻侵犯女子X；並在同日同地作出意圖妨礙司法公正的行為，即向X及其丈夫 Y提議給予他們一筆金錢，以換取X不追究他的非禮案件。

上訴人李卓賢就定罪提出上訴，今被駁回，需即時服刑。(資料圖片)

指上訴人的案情不合情理 甚至幾近荒謬

李官指出，上訴人指稱，X因為想從他身上獲益而誣告他強吻及摸胸，甚至與丈夫Y合謀阻止他離開及要脅報警，惟李官質疑，若X和Y真的「求財」和「勒索」，當上訴人提出「賠一球」、「兩球」，甚至要求對方開價時，二人理應不會拒絕，並會與上訴人討價還價，或遑論選擇報警或要求警方跟進。

李官指出，上訴人作為一名高級警務人員，如二人真的設局勒索，他當時並不可能不停道歉、甚至下跪並要求對方原諒超過15分鐘，更何況對方只是選擇報警處理，而非如上訴人聲稱般召來不法分子或其他幫手。如事實真如上訴人所說，作為高級警務人員的上訴人更沒有須驚慌、緊張或顧慮的地方，反而應是「正中下懷」，成為報警的一方。

李官形容，上訴人的案情不合情理，甚至幾近荒謬，斥他無疑是自欺欺人，在考慮其說法及特別是相關的CCTV片段後，必然會毫不猶疑地拒絶接納，認為上訴方對裁判官的各種批評亦有欠公允。

上訴人稱害怕紀律程序 因此逃離現場 官指完全不合理

李官認為，上訴方一直強調上訴人害怕被Y暴力對待，以及害怕警隊的紀律程序及處分等等，故選擇逃離現場的說法，是完全不合理和沒有可信性。

李官總結指，裁判官的裁定是唯一合理的推論，指上訴人付錢予X及Y，必然是叫對方放棄追究對他非禮X的指控，並希望藉此阻撓警方調查該案件及之後可能出現的司法程序，故決定將針對該些定罪的上訴駁回，案件維持原判。

上訴人到店舖後 向事主稱： 「嘩，你今日好勁喎！」、「你谷奶呀？」、「你隆胸呀？」

案情指，X在美麗華廣場一期2樓的一間店舖任職店長，該店舖主要售賣模型車。X在2018年9月左你右認識上訴人，二人不時以Whatsapp溝通，但只屬店長與顧客的關係。X在案發時已婚，並懷孕了三個月。

案發當日晚上9時左右，上訴人來到該店舖與X閒聊，言談間曾對X說：「嘩，你今日好勁喎！」、「你谷奶呀？」、「你隆胸呀？」又曾尾隨X進入貨倉時，當時X只覺得上訴人奇怪，但也不以為意。

上訴人非禮事主後 稱「Sorry ，我飲大咗」

同日稍晚，X準備下班，上訴人仍未離開。當X走到員工休息區收拾個人物品時，上訴人亦尾隨進入，其後更用手箍著X的後頸，強吻她的嘴，X不斷叫「喂！喂！」並嘗試推開上訴人，但上訴人仍然用力拉她的頭向他的方向，上訴人之後更拉開X的衣領，伸手其衣服內大力「揸」了她的右胸一下。X用手推開上訴人後，他向X說：「Sorry ，我飲大咗」。其後上訴人趁機離開休息區，X打電話給予其丈夫Y，叫他立刻過來。

其後X向Y投訴被非禮，Y於是打電話報警及落閘防止上訴人離開。在等候警察到場期間，上訴人不斷向X和Y求饒及要求離開，見二人沒有反應，遂下跪道歉及向X和Y說「你放過我啦，我比『一球』你吖！」等，惟X和Y都無動於衷，最終警察到場，上訴人亦被捕。

案件編號：HCMA363/2023