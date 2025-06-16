THEi物色太古城新校舍可下年啟用　研租酒店與青年廣場增250宿位

職業訓練局（VTC）旗下香港高等教育科技學院（THEi）今日（16日）公布，已有兩個學科範圍通過成為「應用科學大學」評審，冀明年正式升格 。



THEi下年將增收內地、澳門及台灣學生，正研究租用酒店及與青年廣場Y旅舍合作，增添至少250個宿位。另外，THEi 正物色太古城一帶的新校舍，冀下學年啟用。



香港高等教育科技學院（THEi）柴灣校舍。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

冀明年可升格為「應用科學大學」

THEi 表示，「運動及康樂管理」及「建築環境」 學科範圍已獲得評審資格，預計最後一個學科範圍「電腦科學及資訊科技」可於明年內完成相關評審，冀同年升格為「應用科學大學」。

THEi 正與青年廣場 Y 旅舍洽談，提供經濟實惠的宿位租住計劃。（資料圖片 / 黃偉民攝）

獲准內地、澳門及台灣學生人數限額提升至20%

THEi 早前獲教育局批准，由2025/26學年起，入讀該校課程的內地、澳門及台灣學生人數限額將提升至相等於本地生20%。為滿足日漸增多的非本地學生對宿位和教學設施的需求，將增加宿舍供應，包括早前與商業夥伴簽訂合作備忘錄，着手物色香港島的合適酒店及商業項目，將其活化或改建為學生宿舍，以及與青年廣場Y旅舍洽談宿位租住計劃，預計總共能提供 250至350個宿位。

THEi 亦在太古城一帶物色新校舍。（資料圖片）

於太古城覓新校舍滿足教學等需要

除了增加宿舍供應外，THEi 亦在太古城一帶物色新校舍，將增設課室來滿足教學、舉行活動及主題講座等需要。

THEi高科院校長劉建德教授。（校方提供圖片）

THEi 校長劉建德期望，相關舉措可擦亮「留學香港」品牌，促進本港建設成為國際專上教育樞紐。他期望THEi 提供的「應用科學為本」課程能與公帑資助院校的優勢互補。