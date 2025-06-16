香港母乳庫｜至今獲捐900升母乳　120嬰兒受惠　有媽媽稱減憂慮

香港母乳庫今日（16日）舉行開幕禮，醫管局主席范鴻齡致辭時稱，現時已有230多名媽媽成功登記為捐贈者，累積收集到超過900升母乳，捐贈予極早產及患危疾的嬰兒，共有120名嬰兒受惠。有受惠者的媽媽認為，捐贈母乳可減輕新手媽媽的焦慮，對於享用母乳庫服務感到幸運。



香港母乳庫現於香港兒童醫院B座地下大堂設置母乳捐贈服務中心，以提供相關資訊、輔導及母乳餵哺支援。（政府新聞處圖片）

兒童醫院設立的香港母乳庫今年1月初開始招募捐贈者和收集母乳，3月底供應母乳給全港9間公立醫院的新生兒深切治療部，以處方予有臨床需要的嬰兒。現時已有230多名媽媽成功登記為捐贈者，累積收集到超過900升母乳，為極早產及患危疾的嬰兒提供捐贈母乳，共有120名嬰兒受惠。

母乳捐贈者及受贈嬰兒的家長在台上分享自己的心路歷程。（政府新聞處圖片）

唐先生和唐太的早產孖生女兒是受惠者之一。他們的女兒一出世便在新生兒深切治療部留醫，夫婦從醫護人員口中了解母乳對早產嬰兒的好處及母乳庫嚴謹的運作流程後，決定讓愛女食用捐贈母乳，而唐太亦同時努力泵奶以讓身體製造更多母乳。最終，一對女兒康復出院，唐太亦有足夠母乳量餵養孩子。

唐太說：「捐贈母乳大大減輕了新手媽媽的焦慮，能享用到母乳庫這個新服務，我感到非常幸運！」

捐贈者阿馥則表示，母乳庫的成立可以善用媽媽每一滴母乳，幫助有需要的寶寶。她們異口同聲為受贈家庭打氣，「希望我們可以成為早產兒家庭的後盾，一起守護下一代健康成長。」

醫務衞生局局長盧寵茂教授（中）、醫務衞生局副局長李夏茵醫生（左二）及衞生署署長林文健醫生（右一），在醫管局主席范鴻齡（右二）及醫管局行政總裁高拔陞醫生（左一）陪同下參觀香港母乳庫。（政府新聞網提供）

醫務衞生局局長盧寵茂向捐出母乳的媽媽致謝，呼籲市民支持母乳餵哺和鼓勵更多媽媽加入母乳捐贈行列，日後將繼續推廣母乳餵哺及捐贈母乳。醫管局主席范鴻齡表示，捐贈者及母乳數量超預期，感謝相關團體。