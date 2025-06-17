泳總零分屬會沒降級 王敏超：年內公布評分制 裁判、義工會計分
撰文：董素琛
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中國香港游泳總會屬會「三級制」去年引起爭議，被質疑有「殭屍屬會」、細小泳會運動員難參賽等問題。泳總及後進行改革，按評分設屬會「升降」機制，新制列明「正式屬會」未達分數要求可被降級，但未有交代標準，多個屬會取得零分亦沒有被降級。中國香港游泳總會會長王敏超今（17日）在港台節目《千禧年代》表示，相關評分制度正在檢討當中，期望年內完成檢討，並公布新的制度。
泳總現時按評分設屬會升降制，新制列明「正式屬會」未達分數要求可以降級。對於屬會評分，王敏超重申，不會只看屬會的註冊人數，若有派人做裁判、義工，都是計算評分之一。被問目前是否有仔細標準列明做裁判、義工的佔分比例，王敏超說，泳總正在詳細檢討整個評分制度，希望今年完成檢討及公布新的制度。
被問到有報道指多個屬會得到零分卻沒被降級，王敏超解釋分數不夠，受參賽人數、成績等因素影響。他指有關評分會被紀錄在案，但強調會按整體情況評級，相關情況要觀察數個月時間。
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