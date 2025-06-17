曾獲米芝蓮北角小店「古月」7.19結業 店方：唔想錯過同家人相處
撰文：賴卓盈
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開業11年、曾多次獲米芝蓮必比登推介的北角星馬菜小店「古月」，今（17日）在社交媒體表示，由於環境欠佳等原因，加上兩名創辦人「唔想再錯過同屋企人嘅時間」，決定該店於7月19日結束營業。有食客聞訊後感可惜，惟亦表示祝福，稱「傷感但希望你們的新旅程會更有意義及更開心！」
位於北角錦屏街的新加坡及馬來西亞菜餐廳「古月」，去年改名「同甘愉生」，至今營業11年。其創辦人今早在社交媒體中宣布，將在7月19日結業，並稱「喺北角11年，我哋覺得真係夠啦 。」
至於結業原因，店方指現時環境欠佳，但最主要原因是兩名創辦人「唔想再錯過同屋企人既時間。」創辦人指，自餐廳去年易名「同甘愉生」時已計畫結業，稱「真係好難再用同一個模式再經營落去，世界已經唔同咗」；創辦人又稱，曾嘗試以不同方法經營，但由於能力及人脈有限，最終選擇結業，歡迎食客在結業當日「歡送」他們。
不過，創辦人另於港島天后的分店「t2P第二人生」則仍會繼續營運。
有不少食客聞訊後，紛紛留言表示不捨，亦有人送上祝福，稱「傷感但希望你們的新旅程會更有意義及更開心！」
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