曾獲米芝蓮北角小店「古月」7.19結業　店方：唔想錯過同家人相處

開業11年、曾多次獲米芝蓮必比登推介的北角星馬菜小店「古月」，今（17日）在社交媒體表示，由於環境欠佳等原因，加上兩名創辦人「唔想再錯過同屋企人嘅時間」，決定該店於7月19日結束營業。有食客聞訊後感可惜，惟亦表示祝福，稱「傷感但希望你們的新旅程會更有意義及更開心！」



開業11年的北角餐廳「古月」今（17日）在社交媒體表示，由於環境欠佳等原因，加上兩名創辦人「唔想再錯過同屋企人既時間」，將在7月19日結業。（古月Facebook）

位於北角的新加坡及馬來西亞菜餐廳「古月」，去年改名「同甘愉生」，至今營業11年。（古月Facebook）

位於北角錦屏街的新加坡及馬來西亞菜餐廳「古月」，去年改名「同甘愉生」，至今營業11年。其創辦人今早在社交媒體中宣布，將在7月19日結業，並稱「喺北角11年，我哋覺得真係夠啦 。」

位於北角的新加坡及馬來西亞菜餐廳「古月」，去年改名「同甘愉生」，至今營業11年。（古月Facebook）

(古月fb截圖)

至於結業原因，店方指現時環境欠佳，但最主要原因是兩名創辦人「唔想再錯過同屋企人既時間。」創辦人指，自餐廳去年易名「同甘愉生」時已計畫結業，稱「真係好難再用同一個模式再經營落去，世界已經唔同咗」；創辦人又稱，曾嘗試以不同方法經營，但由於能力及人脈有限，最終選擇結業，歡迎食客在結業當日「歡送」他們。

不過，創辦人另於港島天后的分店「t2P第二人生」則仍會繼續營運。

有不少食客聞訊後，紛紛留言表示不捨，亦有人送上祝福，稱「傷感但希望你們的新旅程會更有意義及更開心！」